Нафтовик став мільйонером після стуку в двері й одразу звільнився (фото)

52-річний Крістіан Джонс із Тіссайда (Велика Британія) в одну мить змінив своє життя, ставши володарем щомісячного мільйонного призу від лотерейного оператора Omaze.

Представники організації прийшла до нього додому особисто, щоб повідомити новину, в яку він ледь зміг повірити. Насамперед чоловік подав заяву про звільнення після майже двох десятиліть роботи на морських нафтових платформах. Про це пише Daily Star.

Крістіан і його 57-річна дружина Леслі, яка працює акушеркою, готували вечерю для друзів, коли почули стукіт у двері. Вони й уявити не могли, що за порогом стоїть представник Omaze.

"Я подумав, що це хтось пізно ввечері намагається продати кухонні рушники. Як же добре, що я відчинив двері, адже це назавжди змінило наше життя", — сказав британець.

Мить, коли пара дізналася про виграш, перетворилася на бурю емоцій. Були крики, сміх і сльози.

Відео дня

Мить, коли пара дізналася про виграш, перетворилася на бурю емоцій Фото: Omaze

Працюючи на шельфі сім місяців на рік, Крістіан більшу частину життя проводив далеко від родини. Саме тому перемога стала для нього символом свободи.

"Я мав виїхати за кордон ще на місяць, але, побачивши гроші на рахунку, я просто подав у відставку. Уперше за 20 років я буду поруч із найдорожчими людьми", — зазначив він.

За словами Джонса, його керівник щиро порадів за нього.

Поки подружжя дозволяє собі трохи часу, щоб усвідомити подію, але одне рішення вже точно ухвалено: велика сімейна відпустка у Флориді. Він також розповів, що займався ремонтом будинку:

"Шкода, що виграв не на тиждень раніше — я майже все закінчив. Але якщо вже я мільйонер, найму декоратора, нехай доробляє", — додав чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік пів року не знав, що він мільйонер. Житель району Франкфурта в Німеччині випадково виявив у кишені зимового пальто лотерейний білет, який виявився виграшним.

Також стало відомо, що чоловік викопав банку з раритетними грошима. Загальна сума знахідки склала 2 370 доларів (майже 98 тисяч гривень).