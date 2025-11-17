Нефтяник стал миллионером после стука в дверь и сразу уволился (фото)

52-летний Кристиан Джонс из Тиссайда (Великобритания) в одно мгновение изменил свою жизнь, став обладателем ежемесячного миллионного приза от лотерейного оператора Omaze.

Представители организации пришла к нему домой лично, чтобы сообщить новость, в которую он едва смог поверить. Первым делом мужчина подал заявление об увольнении после почти двух десятилетий работы на морских нефтяных платформах. Об этом пишет Daily Star.

Кристиан и его 57-летняя жена Лесли, работающая акушеркой, готовили ужин для друзей, когда услышали стук в дверь. Они и представить не могли, что за порогом стоит представитель Omaze.

"Я подумал, что это кто-то поздно вечером пытается продать кухонные полотенца. Как же хорошо, что я открыл дверь, ведь это навсегда изменило нашу жизнь", — сказал британец.

Миг, когда пара узнала о выигрыше, превратился в бурю эмоций. Были крики, смех и слезы.

Работая на шельфе семь месяцев в году, Кристиан большую часть жизни проводил вдали от семьи. Именно поэтому победа стала для него символом свободы.

"Я должен был уехать за границу еще на месяц, но, увидев деньги на счете, я просто подал в отставку. Впервые за 20 лет я буду рядом с самыми дорогими людьми", — отметил он.

По словам Джонса, его руководитель искренне порадовался за него.

Пока супруги позволяют себе немного времени, чтобы осознать произошедшее, но одно решение уже точно принято: большой семейный отпуск во Флориде. Он также рассказал, что занимался ремонтом дома:

"Жаль, что выиграл не на неделю раньше — я почти все закончил. Но раз уж я миллионер, найму декоратора, пусть доделывает", — добавил мужчина.

