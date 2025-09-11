Настоящий клад: мужчина выкопал банку с раритетными деньгами (фото)

Мужчина поделился в сети удивительной историей о кладе, который обнаружил его брат во время земляных работ. Общая сумма находки составила 2 370 долларов (почти 98 тысяч гривен).

По словам автора публикации с ником u/Ok_Entrepreneur650, во время раскопок они нашли старую металлическую банку, наполненную пачками банкнот. Пост появился на Reddit в сообществе r/awesome и стремительно стал вирусным.

Общая сумма находки составила 2 370 долларов (почти 98 тысяч гривен), а самая старая купюра датировалась 1930 годом.

Многие пользователи выразили восторг и зависть, отмечая, что такая находка могла бы стать "сбывшейся мечтой" для любого кладоискателя.

Среди найденных денег был редкий серебряный сертификат номиналом 5 долларов 1934 года Фото: Reddit

Реакция соцсетей

В комментариях к посту многие советовали автору связаться с сообществами нумизматов, которые помогут определить реальную ценность находки.

"Большая часть из этих купюр стоит больше, чем на них написано", "Если бы я делал ставки, сказал бы, что пост удалили потому, что не показали фото всех купюр. Опубликуйте их отдельно — и интерес только возрастет", "Мы любим старые деньги, они стоят дороже номинала! И не пытайтесь их чистить", — писали они.

Некоторые подписчики даже пошутили, что в 1950 году сумма в 2 370 долларов была бы эквивалентна примерно 32 тысячам долларов (примерно 1,3 млн гривен) сегодня, что превращает случайную находку в настоящее сокровище.

История вызвала оживленные обсуждения, ведь среди найденных денег был и редкий серебряный сертификат номиналом 5 долларов 1934 года. Издание Newsweek ранее писало, что такие банкноты пользуются высоким спросом у коллекционеров: несмотря на то, что их больше нельзя обменять на серебро, они могут стоить значительно дороже номинала. Например, сертификат в хорошем состоянии оценивается в 30 долларов (1238 гривен), а уникальные варианты с редкими серийными номерами или печатными ошибками — в разы дороже, иногда до 1999 долларов (82 тысячи гривен).

