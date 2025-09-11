Справжній скарб: чоловік викопав банку з раритетними грошима (фото)

Чоловік поділився в мережі дивовижною історією про скарб, який виявив його брат під час земляних робіт. Загальна сума знахідки склала 2 370 доларів (майже 98 тисяч гривень).

За словами автора публікації з ніком u/Ok_Entrepreneur650, під час розкопок вони знайшли стару металеву банку, наповнену пачками банкнот. Пост з'явився на Reddit у спільноті r/awesome і стрімко став вірусним.

Загальна сума знахідки склала 2 370 доларів (майже 98 тисяч гривень), а найстаріша купюра датувалася 1930 роком.

Багато користувачів висловили захват і заздрість, зазначаючи, що така знахідка могла б стати "мрією, що збулася" для будь-якого шукача скарбів.

Серед знайдених грошей був рідкісний срібний сертифікат номіналом 5 доларів 1934 року Фото: Reddit

Реакція соцмереж

У коментарях до посту багато хто радив автору зв'язатися зі спільнотами нумізматів, які допоможуть визначити реальну цінність знахідки.

"Велика частина з цих купюр коштує більше, ніж на них написано", "Якби я робив ставки, сказав би, що пост видалили тому, що не показали фото всіх купюр. Опублікуйте їх окремо — і інтерес тільки зросте", "Ми любимо старі гроші, вони коштують дорожче номіналу! І не намагайтеся їх чистити", — писали вони.

Деякі підписники навіть пожартували, що в 1950 році сума у 2 370 доларів була б еквівалентна приблизно 32 тисячам доларів (приблизно 1,3 млн гривень) сьогодні, що перетворює випадкову знахідку на справжній скарб.

Історія викликала жваві обговорення, адже серед знайдених грошей був і рідкісний срібний сертифікат номіналом 5 доларів 1934 року. Видання Newsweek раніше писало, що такі банкноти користуються високим попитом у колекціонерів: попри те, що їх більше не можна обміняти на срібло, вони можуть коштувати значно дорожче за номінал. Наприклад, сертифікат у хорошому стані оцінюють у 30 доларів (1238 гривень), а унікальні варіанти з рідкісними серійними номерами або друкарськими помилками — у рази дорожче, іноді до 1999 доларів (82 тисячі гривень).

