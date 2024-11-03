Пара во время ремонта узнала, что в стене их дома спрятаны "сокровища" (видео)

Супруги из Канады показали невероятные вещи, найденные в стене их дома. Увидев уникальную коллекцию, пользователи сети не могли поверить своим глазам.

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Коннор Найссе и его жена из Канады делали ремонт в своем доме, снимая часть гипсокартона в мастерской, и обнаружили неожиданную находку внутри стены — огромную коллекцию мягких игрушек. Об этом супруги рассказали на своей странице в TikTok.

"Мы купили этот дом год назад, после чего я потихоньку делал ремонт. Когда снимал один из последних листов гипсокартона, то увидел, что внутри было что-то спрятано", — пояснил автор ролика в комментариях.

После того, как Коннор снял панель, оттуда выпала красочная коллекция игрушек. "Такое даже не придумаешь", — прокомментировала увиденное его жена за кадром.

Видео быстро стало вирусным и собрало более 4 млн просмотров. Пользователи сети не могли поверить своим глазам, кто-то даже узнавал любимые игрушки из своего детства и предлагал деньги, чтобы выкупить их.

"Я заплачу за того бурого медведя внизу справа! Подруга хранит такого же уже 40 лет — он достаточно изношенный. Пыталась его отремонтировать, но тщетно!" — написала одна из участниц обсуждения.

Другой добавил: "Запихнуть туда игрушки на сотни долларов, чтобы не покупать утеплитель за 20 баксов. Интересное решение";

"Неужели я единственный, кому жаль игрушек? Когда был моложе, то верил, что они имеют чувства и заслуживают моей любви и уважения. Надеюсь, их не выбросят на помойку", — написал следующий юзер;

Еще одна комментаторша поделилась эмоциями: "А я вспомнила об "Истории игрушек". Сейчас все они радуются: "Мы — свободны! Кто-то пришел за нами!".

Позже супруги опубликовали обновление — все мягкие игрушки были осторожно разложены на столике.

Напомним, ранее Фокус писал, что 35-летний отец по фамилии Чжан из города Чжэнчжоу, что в центральном Китае, решил проблему телефонной зависимости в своей семье, превратив дом в игрушечный замок. В частности, мужчина использовал трубы вытяжки для изготовления розового дракона, чем покорил сердца многих пользователей сети.

Также мы рассказывали, что в Шотландии женщина начала собирать мягкие игрушки и куклы после смерти мужа. Владелица дома собирала их, пока не умерла сама.