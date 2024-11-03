Пара під час ремонту дізналась, що в стіні їхнього будинку заховані "скарби" (відео)

Подружжя з Канади показало неймовірні речі, знайдені у стіні їхнього будинку. Побачивши унікальну колекцію, користувачі мережі не могли повірити своїм очам.

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Коннор Найссе та його дружина з Канади робили ремонт у своєму будинку, знімаючи частину гіпсокартону у майстерні, й виявили несподівану знахідку всередині стіни — величезну колекцію м'яких іграшок. Про це подружжя розповіло на своїй сторінці у TikTok.

"Ми купили цей будинок рік тому, після чого я потихеньку робив ремонт. Коли знімав один з останніх листів гіпсокартону, то побачив, що всередині було щось заховано", — пояснив автор ролика у коментарях.

Після того, як Коннор зняв панель, звідти випала барвиста колекція іграшок. "Таке навіть не вигадаєш", — прокоментувала побачене його дружина за кадром.

Відео швидко стало вірусним і зібрало понад 4 млн переглядів. Користувачі мережі не могли повірити своїм очам, дехто впізнавав улюблені іграшки зі свого дитинства й навіть пропонував гроші, щоб викупити їх.

"Я заплачу за того бурого ведмедя внизу праворуч! Подруга зберігає такого самого вже 40 років — він уже досить зношений. Намагалася його відремонтувати, але марно!" — написала одна з учасниць обговорення.

Інший додав: "Запхати туди іграшки на сотні доларів, щоб не купувати утеплювача за 20 баксів. Цікаве рішення";

"Невже я єдиний, кому шкода іграшок? Коли був молодшим, то вірив, що вони мають почуття і заслуговують на мою любов та повагу. Сподіваюся, їх не викинуть на смітник", — написав наступний юзер;

Ще одна коментаторка поділилась емоціями: "А я згадала про "Історію іграшок". Зараз усі вони радіють: "Ми — вільні! Хтось прийшов за нами!".

Згодом подружжя опублікувало оновлення — усі м'які іграшки були обережно розкладені на столику.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 35-річний батько на прізвище Чжан з міста Чженчжоу, що у центральному Китаї, розв'язав проблему телефонної залежності у своїй родині, перетворивши будинок на іграшковий замок. Зокрема, чоловік використав труби витяжки для виготовлення рожевого дракона, чим підкорив серця багатьох користувачів мережі.

Також ми розповідали, що у Шотландії жінка почала збирати м'які іграшки та ляльки після смерті чоловіка. Власниця будинку збирала їх, поки не померла сама.