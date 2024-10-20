Чоловік знайшов у своєму домі унікальний "скарб" 122-річної давнини (фото)

На щастя, на пакуванні збереглась дата, тож експерти змогли визначити, коли саме зроблений виріб, що зберігався у бляшанці, прикрашеній зображеннями короля Едуарда VII та королеви Олександри.

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Під час прибирання будинку чоловік знайшов унікальний "скарб" 122-річної давності — неушкоджену плитку шоколаду в пам'ятній бляшанці з фрагментами срібної обгортки. За словами аукціоніста Джея Гудмана-Брауна, цей колекційний експонат виставлять на торги, він може коштувати близько 200 фунтів стерлінгів (10,7 тис. грн). Про це пише видання The Sun.

"Цей вид ласощів дуже рідкісний. Дивно, що весь цей час його ніхто не з'їв, особливо зважаючи на те, що в той час це вважалося справжнім делікатесом. Цукерки та шоколад тоді були відносною новинкою. Втриматися, щоб не скуштувати їх, було справжнім випробуванням", — розповідає Джей Гудман-Браун.

Ця плитка шоколаду може коштувати близько 200 фунтів стерлінгів Фото: BNPS

Шоколад у 1902 році виготовив британський кондитерський бренд Rowntree's (заснований у 1881-му), що прославився завдяки своїм фруктовим пастелям та жувальним цукеркам Randoms. На щастя, на пакуванні збереглась дата, тож експерти змогли визначити, коли саме виготовили солодощі, що зберігалися у бляшанці, прикрашеній зображеннями короля Едуарда VII та королеви Олександри.

Існує лише кілька таких плиток

На початку XX століття шоколад все ще вважався новинкою, можливо, саме тому власник хотів зберегти його якомога довше. Аукціонери Auctioneum Ltd оцінили делікатес у 200 фунтів стерлінгів, однак фінальну суму продажу назвуть після проведення торгів, що заплановані на 4 листопада.

Повідомляється, що зараз існує лише кілька шоколадних плиток того часу, а це підвищує ціну знахідки. До того ж вдалось зберегти срібний обгортковий папір. Однак майбутньому покупцю не радить їсти "історичний десерт".

"Шоколад у непоганому стані, зважаючи на вік, однак не впевнена, що він пройде дегустаційний тест!" — додає Гудман-Браун.

Зараз існує лише кілька шоколадних плиток того часу Фото: BNPS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у 1930 році міська рада Інвергордона (Шотландія) всього за 5 фунтів стерлінгів (близько 270 грн) придбала мармуровий бюст сера Джона Гордона, а тепер планує продати його за 2,5 мільйона (134,5 млн грн). Скульптуру, створену французьким художником Едме Бушардоном у 1728 році, знайшли місцеві мешканці під садовим сараєм.

А от до берегів Ньюфаундленду (Канада) прибило загадкову білу субстанцію — слизьку зовні, тверду та пористу всередині та напрочуд горючу. Канадські науковці активно досліджують невідому субстанцію, але поки що можуть лише спростовувати хибні припущення, не розкриваючи всієї правди.