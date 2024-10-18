Вчені розгублені: з глибин Атлантики "пробилась" нова речовина, що дуже добре горить (фото)

Канадські науковці активно досліджують невідому субстанцію, але поки що можуть лише спростовувати хибні припущення, не розкриваючи всієї правди.

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Глибини Атлантики здавна приховують таємниці й нещодавно побільшало на одну. До берегів Ньюфаундленду (Канада) прибило загадкову білу субстанцію — слизьку зовні, тверду та пористу всередині та напрочуд горючу. Увагу громадськості до цих згустків привернув допис у групі "Пляжники Ньюфаундленду та Лабрадору" у Facebook.

Знахідка, виявлена на пляжах східної канадської провінції, спантеличила як місцевих мешканців, так і науковців. Фотографію речовини розмістив у мережі Філіп Грейс, порівнявши її з тістом, що використовується для приготування тутонів — ньюфаундлендських делікатесів.

У коментарях під дописом люди почали висувати найрізноманітніші версії, що це насправді може бути: парафін, морська губка, пліснява чи, можливо амбра. Однак жодне з цих версій так і не підтвердилась.

Фотографію речовини розмістив у мережі Філіп Грейс Фото: Facebook | Philip Grace

"Я прожив тут 67 років й ніколи не бачив нічого подібного. До нас прислали берегову охорону. За словами фахівців, 46 км берегової лінії засмічено цією субстанцією, і вони не знають, що це таке", — розповідає місцевий житель МакГрат.

Чоловік припускає, що речовину могли скинути з кораблів, які прямують на нафтопереробний завод "Come By Chance", що знаходиться за 80 кілометрів на північ від бухти Патріка.

Журналісти видання The Guardian зазначають, що канадські науковці досліджують невідому субстанцію, але поки що лишень спростовують хибні припущення, не розкриваючи всієї правди. На комплексний аналіз й тестування, за їхніми словами, підуть місяці.

Речовину, за однієї з версій, могли скинути з кораблів, які прямують на нафтопереробний завод "Come By Chance" Фото: Facebook | Philip Grace

Нагадаємо, раніше Фокус писав про вченого Гійома Блонделя, який разом зі своїми студентами зробив неймовірне відкриття під час археологічних розкопок в галльському селищі біля міста Дьєпп, що на півночі Франції. Учасники експедиції натрапили на глиняний глечик зі скляним флаконом, усередині якого зберігалось таємниче послання.

А от Патрік Гундерсен, який захоплюється пошуком незвичайних каменів, прочісував австралійську глухомань і виявив унікальний кристал, захований у купі бруду.