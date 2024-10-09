Коштує тисячі доларів: чоловік натрапив на дорогоцінний камінь, захований у багнюці (відео)

Патрік Гундерсен викопав камінь із землі та розповів про одну особливість, яка робить його унікальним.

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Патрік Гундерсен, який захоплюється пошуком незвичайних каменів, прочісував австралійську глухомань і виявив унікальний кристал, захований у купі бруду. Своєю знахідкою він поділився в Instagram.

Чоловік, відомий у соцмережах під ніком crystals_of_australia, розповів про незвичайний кристал. Він знайшов кварц влітку в хребті Хартс на Північній території Австралії. Гундерсен викопав камінь із землі. Він розповів, що дорогоцінний камінь важить понад чотири фунти.

Дорогоцінний камінь є елестіальним кварцом, здебільшого білуватого кольору з фіолетовим кінчиком. За словами Гундерсена, на ньому є вторинні нарости.

"Що робить його таким унікальним, то це дивовижні візерунки росту з боків. А якщо на вершині знаходиться ідеальний кристал аметисту — це просто унікально. Такі картини нагадують мені про те, яка неймовірна природа", — сказав він.

Дорогоцінний камінь є елестиальним кварцом Фото: FOX News

Видання зазначає, що елестіальний кварц найчастіше трапляється в Бразилії та на Мадагаскарі, хоча деякі екземпляри були знайдені й в Сполучених Штатах. Те, що цей кристал був знайдений в Австралії, незвично.

"З огляду на рідкісність утворення і той факт, що він родом з Австралії, він міг би легко коштувати кілька тисяч доларів. Але я вирішив залишити його для своєї колекції, оскільки він не схожий ні на що інше, що я знаходив раніше", — пояснив він.

Раніше Фокус повідомляв, що старовинну картину, куплену за 50 доларів, можуть продати за 200 тисяч. Торговець творами мистецтва Аллен Трейбіц натрапив на малюнок на розпродажі. Тепер очікується, що рідкісна картина буде продана на аукціоні за шестизначну суму.

Також стало відомо, що чоловік виявив моторошну знахідку за своїм сміттєвим баком. Він помітив трикутну язичницьку діаграму, вигравірувану на дошці, притуленій до його сміттєвого кошика. Чоловік також додав, що до предмета також додавався лист, який містив ще одну моторошну схему.