Стоит тысячи долларов: мужчина наткнулся на драгоценный камень, спрятанный в грязи (видео)

Патрик Гундерсен выкопал камень из земли и рассказал об одной особенности, которая делает его уникальным.

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Патрик Гундерсен, который увлекается поиском необычных камней, прочесывал австралийскую глушь и обнаружил уникальный кристалл, спрятанный в куче грязи. Своей находкой он поделился в Instagram.

Мужчина, известный в соцсетях под ником crystals_of_australia, рассказал о необычном кристалле. Он нашел кварц летом в хребте Хартс на Северной территории Австралии. Гундерсен выкопал камень из земли. Он рассказал, что драгоценный камень весит более четырех фунтов.

Драгоценный камень является элестиальным кварцем, в основном беловатого цвета с фиолетовым кончиком. По словам Гундерсена, на нем есть вторичные наросты.

"Что делает его таким уникальным, так это поразительные узоры роста по бокам. А если на вершине находится идеальный кристалл аметиста — это просто уникально. Такие картины напоминают мне о том, как невероятна природа", — сказал он.

Драгоценный камень является элестиальным кварцем Фото: FOX News

Издание отмечает, что элестиальный кварц чаще всего встречается в Бразилии и на Мадагаскаре, хотя некоторые экземпляры были найдены и в Соединенных Штатах. То, что этот кристалл был найден в Австралии, необычно.

"Учитывая редкость образования и тот факт, что он родом из Австралии, он мог бы легко стоить несколько тысяч долларов. Но я решил оставить его для своей коллекции, поскольку он не похож ни на что другое, что я находил раньше", — объяснил он.

Ранее Фокус сообщал, что старинную картину, купленную за 50 долларов, могут продать за 200 тысяч. Торговец произведениями искусства Аллен Трейбиц наткнулся на рисунок на распродаже. Теперь ожидается, что редкая картина будет продана на аукционе за шестизначную сумму.

Также стало известно, что мужчина обнаружил жуткую находку за своим мусорным баком. Он заметил треугольную языческую диаграмму, выгравированную на доске, прислоненной к его мусорной корзине. Мужчина также добавил, что к предмету также прилагалось письмо, содержащее еще одну жуткую схему.