Ученые растеряны: из глубин Атлантики "пробилось" новое вещество, оно очень хорошо горит (фото)
Канадские ученые активно исследуют неизвестную субстанцию, но пока что могут только опровергать ложные предположения, не раскрывая всей правды.
Глубины Атлантики издавна скрывают тайны и недавно стало на одну больше. К берегам Ньюфаундленда (Канада) прибило загадочную белую субстанцию — скользкую снаружи, твердую и пористую внутри и удивительно горючую. Внимание общественности к этим сгусткам привлекло сообщение в группе "Пляжники Ньюфаундленда и Лабрадора" в Facebook.
Находка, обнаруженная на пляжах восточной канадской провинции, озадачила как местных жителей, так и ученых. Фотографию вещества разместил в сети Филипп Грейс, сравнив его с тестом, используемым для приготовления тутонов — ньюфаундлендских деликатесов.
В комментариях под постом люди начали выдвигать самые разнообразные версии, что это на самом деле может быть: парафин, морская губка, плесень или, возможно амбра. Однако ни одна из этих версий так и не подтвердилась.
"Я прожил здесь 67 лет и никогда не видел ничего подобного. К нам прислали береговую охрану. По словам специалистов, 46 км береговой линии засорено этой субстанцией, и они не знают, что это такое", — рассказывает местный житель МакГрат.
Мужчина предполагает, что вещество могли сбросить с кораблей, следующих на нефтеперерабатывающий завод "Come By Chance", который находится в 80 километрах к северу от бухты Патрика.
Журналисты издания The Guardian отмечают, что канадские ученые исследуют неизвестную субстанцию, но пока что могут только опровергать ложные предположения, не раскрывая всей правды. На комплексный анализ и тестирование, по их словам, уйдут месяцы.
Напомним, ранее Фокус писал об ученом Гийоме Блонделе, который вместе со своими студентами сделал невероятное открытие во время археологических раскопок в галльском поселке возле города Дьепп, что на севере Франции. Участники экспедиции наткнулись на глиняный кувшин со стеклянным флаконом, внутри которого хранилось таинственное послание.
А вот Патрик Гундерсен, увлекающейся поиском необычных камней, прочесывал австралийскую глушь и обнаружил уникальный кристалл, спрятанный в куче грязи.