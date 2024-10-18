Ученые растеряны: из глубин Атлантики "пробилось" новое вещество, оно очень хорошо горит (фото)

Канадские ученые активно исследуют неизвестную субстанцию, но пока что могут только опровергать ложные предположения, не раскрывая всей правды.

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Глубины Атлантики издавна скрывают тайны и недавно стало на одну больше. К берегам Ньюфаундленда (Канада) прибило загадочную белую субстанцию — скользкую снаружи, твердую и пористую внутри и удивительно горючую. Внимание общественности к этим сгусткам привлекло сообщение в группе "Пляжники Ньюфаундленда и Лабрадора" в Facebook.

Находка, обнаруженная на пляжах восточной канадской провинции, озадачила как местных жителей, так и ученых. Фотографию вещества разместил в сети Филипп Грейс, сравнив его с тестом, используемым для приготовления тутонов — ньюфаундлендских деликатесов.

В комментариях под постом люди начали выдвигать самые разнообразные версии, что это на самом деле может быть: парафин, морская губка, плесень или, возможно амбра. Однако ни одна из этих версий так и не подтвердилась.

Фотографию вещества разместил в сети Филипп Грейс Фото: Facebook | Philip Grace

"Я прожил здесь 67 лет и никогда не видел ничего подобного. К нам прислали береговую охрану. По словам специалистов, 46 км береговой линии засорено этой субстанцией, и они не знают, что это такое", — рассказывает местный житель МакГрат.

Мужчина предполагает, что вещество могли сбросить с кораблей, следующих на нефтеперерабатывающий завод "Come By Chance", который находится в 80 километрах к северу от бухты Патрика.

Журналисты издания The Guardian отмечают, что канадские ученые исследуют неизвестную субстанцию, но пока что могут только опровергать ложные предположения, не раскрывая всей правды. На комплексный анализ и тестирование, по их словам, уйдут месяцы.

Вещество, по одной из версий, могли сбросить с кораблей, следующих на нефтеперерабатывающий завод "Come By Chance" Фото: Facebook | Philip Grace

Напомним, ранее Фокус писал об ученом Гийоме Блонделе, который вместе со своими студентами сделал невероятное открытие во время археологических раскопок в галльском поселке возле города Дьепп, что на севере Франции. Участники экспедиции наткнулись на глиняный кувшин со стеклянным флаконом, внутри которого хранилось таинственное послание.

А вот Патрик Гундерсен, увлекающейся поиском необычных камней, прочесывал австралийскую глушь и обнаружил уникальный кристалл, спрятанный в куче грязи.