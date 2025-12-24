100-річний сюрприз: жінка знайшла "скарб" у своєму будинку (фото)

Під час ремонту свого 112-річного будинку мешканка США зробила несподівану знахідку, яка перетворила рутинні роботи на невелику пригоду. Дівчина натрапила на "справжній скарб".

31-річна Еббі Гінграс із Солт-Лейк-Сіті разом із чоловіком уже близько півтора року відновлює старе бунгало, яке збудували 1913 року. Щоб скоротити витрати, пара виконує більшу частину робіт самостійно і ділиться процесом у соцмережах. Одну зі своїх знахідок американка показала на популярному форумі Reddit.

Одним із найбільш виснажливих етапів ремонту зазвичай є зняття численних шарів фарби з дверних ручок, накладок і петель. За словами Еббі, колишні власники зафарбовували все підряд, не знімаючи фурнітуру, через що металеві деталі виявилися вкриті десятирічним шаром фарби.

Несподівана знахідка

Саме під час очищення однієї з дверних накладок на подружжя чекав сюрприз. Усередині виявилося приклеєне кільце.

Відео дня

"Коли ми знайшли його, ми, звісно, зраділи. Хто не мріє одного разу знайти захований скарб?" — розповіла американка. Знахідкою вона одразу поділилася з близькими.

Під час очищення однієї з дверних накладок на подружжя чекав сюрприз Фото: Reddit

За кількістю шарів фарби подружжя припустило, що каблучка могла пролежати всередині дверей близько ста років.

На перший погляд, прикраса виглядала коштовною, адже метал нагадував золото, а камінь рубін або гранат. Подружжя також припустило, що попередні мешканці будинку навмисно сховали коштовність або ж це могла бути проста дитяча витівка.

Однак візит до ювеліра зруйнував надії на несподіване багатство. Прикраса була не із золота, а камінь виявився штучним.

Попри це, Еббі зізнається, що знахідка стала для неї по-справжньому цінною.

"Тепер це частина історії нашого будинку і нашої власної історії. Ми зберегли каблучку, і я іноді її ношу", — додала вона.

Реакція соцмереж

Історією Еббі поділилася на Reddit, де користувачі запропонували незвичайну ідею. Багато хто висловив бажання, щоб подружжя повернуло каблучку на ту саму дверну ручку, в якій її знайшли. Пара планує втілити цей намір найближчим часом.

Інші користувачі також ділилися своїми знахідками під час ремонту:

"Я колись знала людину, яка знайшла цілу колекцію ювелірних виробів у своєму будинку";

"О! Каблучки-близнюки! Мій тато знайшов одну таку, коли взяв до рук металошукач, і подарував її мені. Іноді я ношу його на мізинці, щоб почуватися ошатною";

"Я думаю, що якась дитина його туди засунула, і далі воно не впало. Наступні фарбування і висохла фарба приклеїли його до цього місця".

Американка додала, що хоча знахідка не принесла фінансової вигоди, вона стала нагадуванням про те, що старі будинки можуть зберігати несподівані та зворушливі таємниці.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Дівчина "зірвала джекпот" у секонд-хенді. Британка виявила в місцевому благодійному магазині дизайнерську сумку і гаманець.

Покупка в благодійному магазині обернулася справжнім шоком для мешканки США. Жінка виявила всередині старої скарбнички тисячі доларів.

Також стало відомо, що жінка натрапила на скарб, який пролежав у землі майже 900 років.