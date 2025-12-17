Жінка купила скарбничку в секонд-хенді: всередині були тисячі доларів (відео)

Покупка в благодійному магазині обернулася справжнім шоком для мешканки США. Жінка виявила всередині старої скарбнички тисячі доларів і тепер користувачі соцмереж благають не повертати її.

Катріна, відома в TikTok під ніком Miles8Katrina, розповіла, що під час звичайного походу в магазин Goodwill помітила незвичну скарбничку у формі поросяти. Яскраво розфарбований 3D-дизайн здався користувачам дивним і навіть лякаючим, але саме вінтажний вигляд і привернув увагу покупниці.

Ціна знахідки склала всього 10,99 долара (463 гривні). За словами Катріни, деякі відвідувачі магазину відкрито дивувалися її вибору, називаючи скарбничку "жахливою". Однак жінка вирішила довіритися інтуїції і не прогадала.

Уже вдома вона вирішила відкрити скарбничку і виявила всередині 2028 доларів (трохи більше ніж 85 тисяч гривень) готівкою. Гроші були акуратно заховані у восьми зв'язаних пластикових пакетах. Серед знахідки виявилася стара 100-доларова купюра і кілька банкнот по 20 доларів, перетягнутих гумками для волосся.

Відео дня

"Я часто знаходжу дивні та випадкові речі, але стільки грошей — уперше. Видно, мої походи по барахолках дійсно приносять плоди", — зізналася вона у відео.

Після несподіваної знахідки Катріна відмовилася від ідеї продавати скарбничку і вирішила залишити її собі.

Реакція соцмереж

Відео швидко стало вірусним, а в коментарях користувачі активно обговорювали, що б вони зробили на її місці. Багато глядачів підтримали жінку і запевнили, що вона не повинна відчувати почуття провини.

"Будь ласка, не повертайте її";

"Бажаю всього найкращого тому, хто все це накопичив";

"Як колишній менеджер благодійної організації Goodwill, я б порадив співробітнику цеху перевірити цей деренчливий предмет перед відправкою. Але це їхня втрата! Вам пощастило";

"У мене є друг, який купив на поліцейському аукціоні машину, яка не заводилася. Намагаючись завести її, він зняв бензобак, який був набитий грошима. Він зателефонував у поліцію, і йому сказали, що все, що знаходиться в машині, тепер його власність, і якщо це не щось протизаконне, він може залишити її собі".

Інші запропонували, що якщо гроші все ж викликають сумніви, їх можна пожертвувати на благодійність.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Ремонт старого будинку призвів до зворушливої знахідки. Жінки знайшли кілька запечатаних коробок і рукописний лист, прибитий цвяхами під старими сходами.

Дівчина "зірвала джекпот" у секонд-хенді. Мешканка Великої Британії виявила в місцевому благодійному магазині дизайнерську сумку і гаманець вартістю понад 600 фунтів стерлінгів. Жінка не розуміє, хто міг пожертвувати абсолютно нові речі.

Також стало відомо, що мисливиця за вінтажем натрапила на "чудову знижку" в мережі. Непримітний червоний настінний артоб'єкт виглядав як простий елемент декору, але за ним ховалася історія, яка перевершила всі очікування.