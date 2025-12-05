Лист, який змінив усе: ремонт старого будинку призвів до зворушливої знахідки (фото)

Під час ремонту нового будинку дві подруги натрапили на несподівану і зворушливу знахідку. Жінки знайшли кілька запечатаних коробок і рукописний лист, прибитий цвяхами під старими сходами.

Відео зі знахідкою швидко стало вірусним у TikTok. Дівчата, які представилися як Зох і Зай, розповіли про своє відкриття. Знахідка здивувала користувачів соцмереж.

Пробравшись за дерев'яну панель, подруги знайшли кілька тісно укладених коробок, зверху вкритих шаром старих газет. Серед них виявилася Birmingham Evening Mail вартістю 14 пенсів, датована 2 квітня 1983 року. Вміст мав такий вигляд, ніби його навмисно приховували довгі десятиліття.

Але головним відкриттям стала рукописна записка від людини на ім'я Майк. У листі він вказав дві дати. 17 березня 1986 року коробки були вперше запечатані, а 20 вересня 1988 року їх заклеїли повторно. Зох і Зай вирішили прочитати лист, від якого багатьом глядачам стало не по собі.

"Якщо в майбутньому ці коробки будуть знайдені, будь ласка, пам'ятайте, що вони всього лише залишки роману, який трагічно почався і трагічно закінчився. Я думав, що знайшов кохання. Але тільки коли з'явилася Івонна, я зрозумів свою помилку", — писав Майк.

Старий рукописний лист, знайдений під сходами Фото: Reddit

Чоловік зізнався, що не зміг знищити предмети, пов'язані зі стосунками початку 80-х.

"Спогади про 1980/81/82/83 роки мало не зруйнували моє життя. Я не міг просто викинути це. Ці речі мають бути знайдені після моєї смерті", — писав він.

Останні рядки листа Зох і Зай вважали за краще пропустити, але фінал вони все ж показали: "Якщо я все ще живий, можливо, ти захочеш передати їй, що я не зміг їх викинути. Майк".

Реакція соцмереж

Знахідка викликала бурю емоцій у глядачів TikTok.

"Цей лист був несамовитим";

"Яка чудова річ, немов капсула часу, приголомшливо";

"Чи можете ви розповісти нам більше, будь ласка, це трохи коротко";

"Яка чудова знахідка".

Інші коментатори просто захоплювалися рідкісною знахідкою, яка стала несподіваним містком у минуле.

