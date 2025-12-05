Письмо, которое изменило все: ремонт старого дома привел к трогательной находке (фото)

Во время ремонта нового дома две подруги наткнулись на неожиданную и трогательную находку. Женщины нашли несколько запечатанных коробок и рукописное письмо, прибитое гвоздями под старой лестницей.

Видео с находкой быстро стало вирусным в TikTok. Девушки, представившиеся как Зох и Зай, рассказали о своем открытии. Находка удивила пользователей соцсетей.

Пробравшись за деревянную панель, подруги нашли несколько тесно уложенных коробок, сверху покрытых слоем старых газет. Среди них оказалась Birmingham Evening Mail стоимостью 14 пенсов, датированная 2 апреля 1983 года. Содержимое выглядело так, будто его намеренно скрывали долгие десятилетия.

Но главным открытием стала рукописная записка от человека по имени Майк. В письме он указал две даты. 17 марта 1986 года коробки были впервые запечатаны, а 20 сентября 1988 года их заклеили повторно. Зох и Зай решили прочитать письмо, от которого многим зрителям стало не по себе.

"Если в будущем эти коробки будут найдены, пожалуйста, помните, что они всего лишь остатки романа, который трагически начался и трагически закончился. Я думал, что нашел любовь. Но только когда появилась Ивонна, я понял свою ошибку", — писал Майк.

Старое рукописное письмо, найденное под лестницей Фото: Reddit

Мужчина признался, что не смог уничтожить предметы, связанные с отношениями начала 80-х.

"Воспоминания о 1980/81/82/83 годах чуть не разрушили мою жизнь. Я не мог просто выбросить это. Эти вещи должны быть найдены после моей смерти", — писал он.

Последние строки письма Зох и Зай предпочли пропустить, но финал они все же показали: "Если я все еще жив, возможно, ты захочешь передать ей, что я не смог их выбросить. Майк".

Реакция соцсетей

Находка вызвала бурю эмоций у зрителей TikTok.

"Это письмо было душераздирающим";

"Какая замечательная вещь, словно капсула времени, потрясающе";

"Можете ли вы рассказать нам больше, пожалуйста, это немного коротко";

"Какая замечательная находка".

Другие комментаторы просто восхищались редкой находкой, которая стала неожиданным мостиком в прошлое.

