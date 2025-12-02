Пара нашла на кровати странную записку в съемном жилье: хозяин объясняет все "соседями"

Путешественники, остановившиеся в квартире в Стамбуле (Турция), арендованной через Airbnb, испытали настоящий шок. На их кровати была приклеена необычная записка. Находка стала вирусной и собирает тысячи комментариев в сети.

Пост появился 30 ноября на форуме Reddit и моментально набрал популярность. Автор публикации показал на фото деревянную кровать и лист бумаги с лаконичным, но неожиданным предупреждением: "Использовать только для сна/без других целей".

Снимком поделился мужчина из Швеции, путешествующий с женой. Он признался, что увиденное застало пару врасплох. По его словам, в квартире были и другие подобные инструкции. Например, на пульте от телевизора была наклейка "Использовать только для включения/выключения".

Гость отметил, что хозяин, вероятно, пытается снизить шум, так как в квартире были напоминания о "чувствительных" соседях. Он подчеркнул, что правила они соблюдали и что подобные мелочи никак не испортили впечатление о городе.

По его словам, Стамбул оказался прекрасным местом с очень гостеприимными людьми, и ситуацию с записками стоит воспринимать с юмором, а не как отражение местной культуры.

"Использовать только для сна/без других целей" Фото: Reddit

Пост за сутки собрал более 80 тысяч лайков и около двух тысяч комментариев. Пользователи Reddit наперебой строили версии:

"Похоже, хозяин просто не хочет стирать простыни", — пошутил один из комментаторов. Другие предположили, что кровать слишком хлипкая: "Она может не выдержать ничего, кроме сна".

Были и те, кто решил, что записка не столько про романтику, сколько про чистоплотность: "Я иногда ем в постели, и это всегда заканчивается крошками. Такой знак я бы тоже повесил".

Некоторые даже сочувствовали хозяину квартиры, ведь возможно, у него был негативный опыт с предыдущими постояльцами.

