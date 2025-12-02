Пара знайшла на ліжку дивну записку в орендованому житлі: господар пояснює все "сусідами"

Мандрівники, які зупинилися у квартирі в Стамбулі (Туреччина), орендованій через Airbnb, відчули справжній шок. На їхньому ліжку була приклеєна незвичайна записка. Знахідка стала вірусною і збирає тисячі коментарів у мережі.

Пост з'явився 30 листопада на форумі Reddit і вмить набрав популярності. Автор публікації показав на фото дерев'яне ліжко й аркуш паперу з лаконічним, але несподіваним попередженням: "Використовувати тільки для сну/без інших цілей".

Знімком поділився чоловік зі Швеції, який подорожує з дружиною. Він зізнався, що побачене застало пару зненацька. За його словами, у квартирі були й інші подібні інструкції. Наприклад, на пульті від телевізора була наклейка "Використовувати тільки для ввімкнення/вимкнення".

Гість зазначив, що господар, імовірно, намагається знизити шум, бо у квартирі були нагадування про "чутливих" сусідів. Він підкреслив, що правил вони дотримувалися і що подібні дрібниці ніяк не зіпсували враження про місто.

Відео дня

За його словами, Стамбул виявився чудовим місцем із дуже гостинними людьми, і ситуацію із записками варто сприймати з гумором, а не як відображення місцевої культури.

"Використовувати тільки для сну/без інших цілей" Фото: Reddit

Пост за добу зібрав понад 80 тисяч лайків і близько двох тисяч коментарів. Користувачі Reddit навперебій будували версії:

"Схоже, господар просто не хоче прати простирадла", — пожартував один із коментаторів. Інші припустили, що ліжко занадто кволе: "Воно може не витримати нічого, крім сну".

Були й ті, хто вирішив, що записка не стільки про романтику, скільки про охайність: "Я іноді їм у ліжку, і це завжди закінчується крихтами. Такий знак я б теж повісив".

Дехто навіть співчував господареві квартири, адже, можливо, у нього був негативний досвід із попередніми постояльцями.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку змусили знести будинок, який вона побудувала для дочки. За словами Клер Бірч, вона вирішила замінити свій старий гараж невеликою прибудовою на одну спальню.

Також стало відомо, що жінка знайшла за дзеркалом потаємну трикімнатну квартиру. Мешканка Нью-Йорка (США) Саманта Хартшу помітила, що через дзеркало в її ванній постійно дме холодний вітер. Знявши його, вона зробила несподіване відкриття.