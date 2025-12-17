Женщина купила копилку в секонд-хенде: внутри оказались тысячи долларов (видео)

Покупка в благотворительном магазине обернулась настоящим шоком для жительницы США. Женщина обнаружила внутри старой копилки тысячи долларов и теперь пользователи соцсетей умоляют не возвращать ее.

Катрина, известная в TikTok под ником Miles8Katrina, рассказала, что во время обычного похода в магазин Goodwill заметила необычную копилку в форме поросенка. Ярко раскрашенный 3D-дизайн показался пользователям странным и даже пугающим, но именно винтажный вид и привлек внимание покупательницы.

Цена находки составила всего 10,99 доллара (463 гривны). По словам Катрины, некоторые посетители магазина открыто удивлялись ее выбору, называя копилку "ужасной". Однако женщина решила довериться интуиции и не прогадала.

Уже дома она решила открыть копилку и обнаружила внутри 2028 долларов (чуть более 85 тысяч гривен) наличными. Деньги были аккуратно спрятаны в восьми связанных пластиковых пакетах. Среди находки оказалась старая 100-долларовая купюра и несколько банкнот по 20 долларов, перетянутых резинками для волос.

"Я часто нахожу странные и случайные вещи, но столько денег — впервые. Похоже, мои походы по барахолкам действительно приносят плоды", — призналась она в видео.

После неожиданной находки Катрина отказалась от идеи продавать копилку и решила оставить ее себе.

Реакция соцсетей

Видео быстро стало вирусным, а в комментариях пользователи активно обсуждали, что бы они сделали на ее месте. Многие зрители поддержали женщину и уверили, что она не должна испытывать чувство вины.

"Пожалуйста, не возвращайте ее";

"Желаю всего наилучшего тому, кто все это накопил";

"Как бывший менеджер благотворительной организации Goodwill, я бы посоветовал сотруднику цеха проверить этот дребезжащий предмет перед отправкой. Но это их потеря! Вам повезло";

"У меня есть друг, который купил на полицейском аукционе машину, которая не заводилась. Пытаясь завести ее, он снял бензобак, который был набит деньгами. Он позвонил в полицию, и ему сказали, что все, что находится в машине, теперь его собственность, и если это не что-то противозаконное, он может оставить ее себе".

Другие предложили, что если деньги все же вызывают сомнения, их можно пожертвовать на благотворительность.

