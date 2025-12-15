Охотница за винтажем наткнулась на "чудесную скидку" в сети: все сразу пошло не по плану

Жительница США обнаружила на Facebook Marketplace интересную находку по доступной цене. Но после получения оказалось, что вещь куда дороже, чем на нее было потрачено.

Неприметный красный настенный арт-объект выглядел как простой элемент декора, но за ним скрывалась история, которая превзошла все ожидания. Об этом рассказала автор поста в Reddit.

По ее словам, она увидела лот с "безумно выгодной ценой" примерно в часе езды от дома. Не желая упустить шанс, женщина отправилась в путь еще до того, как продавец успел ответить.

"Я поехала туда заранее просто из-за азарта. К счастью, мы быстро встретились, и продавец оказался невероятно приятным человеком", — написал он.

Недорогой элемент декора оказался арт-объектом Фото: Reddit

Во время разговора выяснилось, что жена продавца ранее работала импортером для Музея дизайна Vitra в Германии. Впоследствии супруги недавно продали дом и готовились к переезду, избавляясь от вещей, которые не планировали забирать с собой.

Відео дня

Покупательница поинтересовалась, есть ли еще что-то, что хозяин готов продать. В ответ его пригласили в мастерскую — пространство, где продавец собирал гитары и экспериментировал с модульными синтезаторами. Именно там и произошло главное открытие: в нескольких запылившихся коробках лежали часы Джорджа Нельсона — культового американского промышленного дизайнера, чьи работы считаются иконами модернизма.

"Я открываю коробку и понимаю: они все — наручные часы George Nelson", — призналась автор поста.

По словам продавца, часы имели незначительные дефекты и когда-то должны были быть утилизированы музеем. Супруги забрали их себе, и годами они просто пылились.

В итоге женщина ушла с четырнадцатью дизайнерскими часами, большинство из которых заработали сразу после возвращения домой. Некоторые нуждаются в мелком ремонте, но масштаб находки на этом не исчерпался: продавец также подарил дизайнерский стул Philippe Starck Toy Chair и ручной журнальный столик 1980-х годов.

"Да, полка стала моей любимой вещью, но именно истории сделали эту встречу действительно бесценной", — подытожила автор поста.

Реакция соцсетей

В комментариях фанаты винтажных вещей не ожидали такого результата покупки. Больше всего реакции получили такие реплики:

"Крутая находка, очень рад за вас!";

"Часы Нельсона за копейки.. О таком только мечтать";

"Так улыбается удача: едешь за одним, покупаешь нереально крутое";

"А дадите адрес? Может еще что-то там есть?".

Ранее Фокус рассказывал о том, что девушка нашла на крыше своего "дома мечты". 23-летняя Кейтлин Остолаза (США) из Иллинойса рассказала, что после покупки дома ее папа заметил дверь на чердак.

Впоследствии стало известно, что пара нашла на чердаке редкий портрет. В сети убеждены, что эта картина является довольно древней и может стоить неплохих денег при продаже.