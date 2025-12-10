Пара во время ремонта нашла странную картину: в сети говорят о редком портрете (фото)
Пара из США после 15 лет жизни в доме начала делать ремонт, после чего наткнулась на странный старый портрет. В сети убеждены, что эта картина является довольно древней и может стоить неплохих денег при продаже.
Сам портрет принадлежал предыдущим владельцам, но она долгое время вызывала у семьи суеверный страх. Об этом мужчина рассказал в своем посте в Reddit.
Сообщение стало вирусным — набрало более трех тысяч реакций и комментариев. По словам мужчины, они в шутку признаются, что боялись, чтобы "женщина с портрета не начала их преследовать".
Автор сообщения говорит, что эта картина лежит в доме уже 15 лет, а предыдущие жители жили здесь с 2007 по 2009 год, а владелец до них был первопоселенцем еще с 1946-го. Они не уверены, появился ли портрет раньше, но все это время не решались его трогать.
"Мы лишь однажды перевернули полотно, чтобы взглянуть на оборот. Никаких отметок, подписей или дат нет. Картина в плохом состоянии, и мы пытаемся понять, насколько она старая и кто может быть изображен", — рассказал автор сообщения на Reddit.
Семья предполагает, что портрет мог принадлежать мужчине, который жил в доме до 2007 года. О нем известно, что он был активным участником арт-сцены Нью-Йорка и имел "эклектичный" художественный вкус.
Реакция соцсетей
В комментариях пользователи начали анализировать находку. Одни отмечали старый стиль 18-19 столетий, тогда как другие подозревали дорогую копию или восстановленную неизвестную работу.
Наибольшее одобрение получили следующие реплики:
- "Черная одежда тогда часто означала траур. Жаль, что портрет так поврежден";
- "Похоже на настоящий портрет середины 1800-х годов — европейская женщина среднего класса. Вряд ли это работа известного художника, но это аутентичный исторический предмет";
- "Между прочим, сама рамка явно намного позднее и дороже, чем портрет";
- "Видно, что работа постарела — видны кракелюры, старые гвозди, затертый задник полотна. Явно портрет не имеет большой финансовой ценности, но может быть реставрирован, хотя это будет стоить значительно дороже, чем его рыночная стоимость";
- "Это скорее жуткий клад с чердака, а не инвестиция. Но жаль, когда историческое искусство пропадает";
- "Здесь нужен специалист, и нужен как можно быстрее. Повреждения со временем будут только ускоряться".
