Пара во время ремонта нашла странную картину: в сети говорят о редком портрете (фото)

Пара из США после 15 лет жизни в доме начала делать ремонт, после чего наткнулась на странный старый портрет. В сети убеждены, что эта картина является довольно древней и может стоить неплохих денег при продаже.

Сам портрет принадлежал предыдущим владельцам, но она долгое время вызывала у семьи суеверный страх. Об этом мужчина рассказал в своем посте в Reddit.

Сообщение стало вирусным — набрало более трех тысяч реакций и комментариев. По словам мужчины, они в шутку признаются, что боялись, чтобы "женщина с портрета не начала их преследовать".

Автор сообщения говорит, что эта картина лежит в доме уже 15 лет, а предыдущие жители жили здесь с 2007 по 2009 год, а владелец до них был первопоселенцем еще с 1946-го. Они не уверены, появился ли портрет раньше, но все это время не решались его трогать.

Странный портрет на чердаке Фото: Reddit

"Мы лишь однажды перевернули полотно, чтобы взглянуть на оборот. Никаких отметок, подписей или дат нет. Картина в плохом состоянии, и мы пытаемся понять, насколько она старая и кто может быть изображен", — рассказал автор сообщения на Reddit.

Семья предполагает, что портрет мог принадлежать мужчине, который жил в доме до 2007 года. О нем известно, что он был активным участником арт-сцены Нью-Йорка и имел "эклектичный" художественный вкус.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи начали анализировать находку. Одни отмечали старый стиль 18-19 столетий, тогда как другие подозревали дорогую копию или восстановленную неизвестную работу.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Черная одежда тогда часто означала траур. Жаль, что портрет так поврежден";

"Похоже на настоящий портрет середины 1800-х годов — европейская женщина среднего класса. Вряд ли это работа известного художника, но это аутентичный исторический предмет";

"Между прочим, сама рамка явно намного позднее и дороже, чем портрет";

"Видно, что работа постарела — видны кракелюры, старые гвозди, затертый задник полотна. Явно портрет не имеет большой финансовой ценности, но может быть реставрирован, хотя это будет стоить значительно дороже, чем его рыночная стоимость";

"Это скорее жуткий клад с чердака, а не инвестиция. Но жаль, когда историческое искусство пропадает";

"Здесь нужен специалист, и нужен как можно быстрее. Повреждения со временем будут только ускоряться".

