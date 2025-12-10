Супруги были шокированы находкой, которую предыдущий владелец оставил в их новом доме (видео)

Пара Джорджия и ее партнер Олливер из британского графства Суррей приобрели дом у предыдущей владелицы. Когда они начали ремонт, то обнаружили находку, которая поразила их и сеть.

Сам дом оказался настоящей "машиной времени" с трепетной семейной историей. Об этом девушка рассказала в своем TikTok.

Пара искала жилье более года и впервые наткнулась на дом онлайн. На момент просмотра дом выглядел заброшенным и унылым, поскольку пустовал около месяца.

Несмотря на это обстоятельство, Джорджия и Олли почувствовали, что это их "дом мечты" и подали предложение на покупку за 400 тысяч фунтов (почти 22,6 млн грн).

Во время оформления сделки они узнали, что предыдущая владелица была переведена в дом престарелых, что объясняло печальный вид дома. После покупки пара зашла в свой новый дом и обнаружила на кухонной столешнице открытку от предыдущей владелицы.

В письме была описана история дома — женщина переехала сюда после эвакуации из Баттерси во время Второй мировой войны. Этот дом стал ее семейным гнездом на более чем 80 лет.

"В день переезда мы нашли открытку с историей дома. Оказалось, что дом сначала принадлежал супругам, которые сдавали одну комнату путешественникам. Когда война началась, они приняли маленькую девочку, эвакуированную из Баттерси. Это именно та девочка, которая впоследствии стала владелицей дома", — говорит Джорджия.

После войны ее биологические родители не вернули ребенка, и она осталась жить с приемными родителями. Позже она сама стала владелицей дома, воспитала троих детей, а в возрасте 88 лет переехала в дом престарелых.

Джорджия рассказала, что перед покупкой они написали письмо к семье. В нем она пообещала, что Джорджия с мужем позаботятся об имении и саде в более 45 квадратных метров.

"Мы пообещали ухаживать за садом и даже создали серию видео в TikTok о его поддержке. Было приятно видеть, что люди в комментариях делились своими историями о семейных домах", — рассказала девушка.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику Джорджии, пользователи были в восторге от истории этого дома. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Моя мама жила в нашем семейном доме 59 лет, жаль расставаться, но радуюсь, что новая семья будет здесь счастлива";

"Я люблю такие истории, когда дом — это не только стены, а воспоминания, память и эмоции";

"Ваша история растопила мне сердце. Спасибо";

"Практически каждый старый дом в Британии имеет похожую историю. Поэтому эта, на мой взгляд, еще раз доказывает — надо ценить, что имеешь!".

