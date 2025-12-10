Подружжя було шоковане знахідкою, яку попередній власник залишив у їхньому новому домі (відео)

Пара Джорджія та її партнер Оллівер з британського графства Суррей придбали будинок у попередньої власниці. Коли вони почали ремонт, то виявили знахідку, яка вразила їх та мережу.

Сам будинок виявився справжньою "машиною часу" із трепетною сімейною історією. Про це дівчина розповіла у своєму TikTok.

Пара шукала житло понад рік і вперше натрапила на будинок онлайн. На момент перегляду будинок виглядав занедбаним і сумним, оскільки був порожній близько місяця.

Попри цю обставину, Джорджія та Оллі відчули, що це їхній "будинок мрії" і подали пропозицію на купівлю за 400 тисяч фунтів (майже 22,6 млн грн).

Під час оформлення угоди вони дізналися, що попередня власниця була переведена до будинку для літніх людей, що пояснювало сумний вигляд оселі. Після купівлі пара зайшла у свій новий дім і виявила на кухонній стільниці листівку від попередньої власниці.

У листі була описана історія будинку — жінка переїхала сюди після евакуації з Баттерсі під час Другої світової війни. Цей будинок став її сімейним гніздом на понад 80 років.

"У день переїзду ми знайшли листівку з історією будинку. Виявилось, що будинок спершу належав подружжю, яке здавало одну кімнату мандрівникам. Коли війна почалася, вони прийняли маленьку дівчинку, евакуйовану з Баттерсі. Це саме та дівчинка, яка згодом стала власницею будинку", — говорить Джорджія.

Після війни її біологічні батьки не повернули дитину, і вона залишилася жити з прийомними батьками. Пізніше вона сама стала власницею будинку, виховала трьох дітей, а у віці 88 років переїхала до будинку для літніх людей.

Джорджія розповіла, що перед покупкою вони написали листа до сім’ї. В ньому вона пообіцяла, що Джорджія з чоловіком подбають про маєток та сад у понад 45 квадратних метрів.

"Ми пообіцяли доглядати за садом і навіть створили серію відео в TikTok про його підтримку. Було приємно бачити, що люди у коментарях ділилися своїми історіями про сімейні будинки", — розповіла дівчина.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролику Джорджії, користувачі були в захваті від історії цього будинку. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Моя мама жила у нашому сімейному будинку 59 років, шкода розлучатися, але радію, що нова сім’я буде тут щаслива";

"Я люблю такі історії, коли дім — це не лише стіни, а спогади, пам'ять та емоції";

"Ваша історія розтопила мені серце. Дякую";

"Практично кожен старий будинок у Британії має схожу історію. Тому ця, на мій погляд, ще раз доводить — треба цінувати, що маєш!".

