Жінка купила будинок "капсулу часу" та наткнулася на неочікувану знахідку (відео)

Антикварка Сара Ідальго нещодавно купила ранчо 1978 року в передмісті Чикаго (США), адже мріяла про будинок "капсулу часу". Саме тоді вона виявила неочікувану знахідку, яка повністю змінила її плани.

Жінка зізнається, що планувала зробити ремонт у будинку, але тепер передумала кардинально змінювати облаштування в домі. Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Жінка розповідає, що була настільки вражена самим будинком, що навіть цікавилася походженням дому. Виявилося, що його збудували за плануванням, яке колись перемогло в престижному конкурсі.

Тому пані Ідальго працювала з підрядником над оновленням будинку до сучасних норм 2025 року, водночас зберігаючи його старовинний шарм. І саме під час одного з таких візитів вони натрапили на знахідку.

Жінка розповідає, що виявила маленькі дверцята у стіні, а коли дверцята відкрили, вони видали шиплячий звук, немов створюючи тягу пилососа. Поруч був довгий шланг, який Ідальго вважала забутою річчю попередніх власників, хоч і "не мала пилососа, до якого він підходив".

Виявилося, що це система вакуумного чищення — треба під’єднати шланг до стіни та почала пилососити. Сама система запрацювала ідеально, розповіла американка Newsweek.

"Це є в кількох кімнатах. Ніхто не сказав нам, що ми житимемо в розкоші, купивши дім-капсулу 1978 року. Яка дивовижна знахідка!" — вказує антикварка.

Пані Ідальго додала, що система працює "прекрасно", і її "не дивує, що вінтажний дім мав функцію, створену для того, щоб зробити прибирання більш сучасним і зручним для свого часу.

"Центральні вакуумні системи встановлюють і сьогодні, але тепер шланг зазвичай прихований усередині стіни. Я ніколи раніше не бачила такої; після життя в чикагському кондомініумі протягом 20 років це точно не те, що трапляється в міських будинках. Ми плануємо залишити її, бо це дуже чарівний і неочікуваний елемент історії цього дому!" — резюмувала власниця.

Реакція соцмереж

Знахідка американки викликала дебати в мережі та ностальгійні коментарі. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Ніколи не позбувайтеся цього! Обіцяю, це справді корисно. Я виріс у будинку 1996 року, де це було, і це дуже допомагало з хатніми справами!";

"Ніколи б не подумав, що колись заздритиму через пилосос, а от і ми тут";

"Як любителька вінтажних будинків і пилососів, я просто неймовірно рада бачити, що такий дім хтось по-справжньому цінує, а не зносить усе підряд. І я зовсім не заздрю, ні, ні краплі, я точно не дуже-дуже заздрю!";

"Треба цю систему зберегти, вона реально економить час і сили! Тому дуже раджу перевіряти її робочий стан, і зробити оновлення в домі з урахуванням цієї штуки".

