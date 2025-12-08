Звістка з минулого: дівчина не очікувала, що знайде на даху свого "будинку мрії" (відео)

23-річна Кейтлін Остолаза (США) з Іллінойсу розповіла, що після купівлі будинку її тато помітив двері на горище. Знайдене там вразило не тільки нових власників, але й користувачів соціальних мереж.

У темному закутку горища він знайшов велику коробку, яка була акуратно упакована та захищена від пилу та вологи. Про це вона розповіла в ролику в TikTok.

Ролик став вірусним — набрав понад 2,5 млн переглядів. Кейтлін говорить, що батько надіслав фото коробки, і за підписом вона зрозуміла, що там має бути.

"Уявіть: ви купили будинок з нареченим і знайшли весільну сукню на горищі", — йдеться в підписі до відео.

Пара обережно знімала коробку з горища, а потім Кейтлін розрізала картон. Усередині була ще одна — синя, щільно запакована — коробка.

Всередині неї лежала класична весільна сукня з довгими рукавами, оздобленими візерунками комір, шлейф і рукави. Кейтлін приміряла її "візуально", приклавши до себе, і показала деталі глядачам.

"Я впевнена, що та, хто носила її колись, виглядала неймовірно. Шлейф — просто дивовижний", — додала вона.

Перед тим як розкрити коробку, Кейтлін намагалася зв’язатися з попередніми власниками будинку — однак відповіді так і не отримала. Хоча сукня їй дуже сподобалась, дівчина зізналася, що це "не зовсім її стиль", але все одно хоче інтегрувати знахідку у свій весільний день.

"В коментарях мені підказали чудові ідеї: зробити з неї сукню для вечірки після церемонії, халат для зборів нареченої, або віддати художнику, який створює декоративні вироби з весільних суконь", — сказала дівчина журналістам Newsweek.

Це не єдиний куточок нового будинку, який подружжя ще не дослідило. На тому ж горищі знайшли кілька надувних іграшок для басейну, а також ще одне горище, куди ще не підіймалися.

Реакція соцмереж

Користувачі TikTok були у захваті від знахідки в новому будинку. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Це точнісінько як сукня моєї мами. Я перешила її для себе — обрізала рукави, трохи змінила крій";

"Хтось чудово її зберіг — стан просто ідеальний";

"Я б одягнула її без вагань";

"Це прямо "знак долі" і справжній подарунок, який можна передати майбутнім поколінням";

"Думаю, що ця сукня могла належати ще позаминулим власникам, тож знайти її початкову власницю буде майже неможливо".

