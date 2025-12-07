40-річна загадка розгадана: чоловік дізнався, що приховували старі двері за його домом (фото)

Мешканець одного містечка в США протягом 40 років помічав дивні двері позаду свого саду, але не наважувався їх відкривати. Коли він вирішив розкрити цю загадку, то побачене вразило його та користувачів мережі.

За словами чоловіка, він не очікував помітити "сліди життя" інших людей і був ошелешений побаченим. Про це автор посту розповів у дописі в Reddit.

Повідомлення реддітора стало популярним — набрало понад чотири тисячі реакцій та коментарів. За словами чоловіка, він проходив щоразу мимо цих дверей понад 40 років, і його ніколи не цікавило те, що там може бути за ними.

"Протягом цього часу я запитував себе — а що там знаходиться за дверима? Тому [одного разу] зупинився та вирішив перевірити", — йдеться в підписі до посту.

За першими дверима було старе обладнання Фото: Reddit

На світлинах видно, що в гірському масиві знаходяться двоє дверей. Коли чоловік відчинив одні, то помітив старе обладнання — кирку, вагонетку, стару тачку, робочі інструменти.

За другими — він виявив пусте приміщення зі старою дерев'яною підлогою. Ймовірно, що ці два приміщення слугували складами для зберігання приладів для добування певної породи чи копалин.

За другими було старе приміщення з дерев'яною підлогою Фото: Reddit

Сам автор не повідомив, де та коли були зроблені ці світлини. Лише у відповіді на коментарі одному з користувачів розповів, що поруч з його територією залишилася покинута шахта, тому припускає, що це — майно компанії, яка добувала корисні копалини, або одного з місцевих, який лишив його тут без потреби.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису, юзери підтримали думку чоловіка про старе шахтарське обладнання. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Ти чекав 40 років на це?";

"Це явно для видобутку солі чи вугілля. Бачу там балки, молоти, насадку для проходження через породу";

"Згоден з вами, що це — шахтарське обладнання. На фото свого дідуся бачив, з чим він працював у шахті колись";

"Я думав, що тут добували сіль через форму вагонетки";

"А от мені видається, що це хтось зробив склад речей, які або були непотрібні, або власник про них забув, а може помер і не прийшов за ним".

