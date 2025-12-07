40-летняя загадка разгадана: мужчина узнал, что скрывали старые двери за его домом (фото)

Житель одного городка в США в течение 40 лет замечал странные двери позади своего сада, но не решался их открывать. Когда он решил раскрыть эту загадку, то увиденное поразило его и пользователей сети.

По словам мужчины, он не ожидал заметить "следы жизни" других людей и был ошарашен увиденным. Об этом автор поста рассказал в заметке в Reddit.

Сообщение реддитора стало популярным — набрало более четырех тысяч реакций и комментариев. По словам мужчины, он проходил каждый раз мимо этих дверей более 40 лет, и его никогда не интересовало то, что там может быть за ними.

"В течение этого времени я спрашивал себя — а что там находится за дверью? Поэтому [однажды] остановился и решил проверить", — говорится в подписи к посту.

За первой дверью было старое оборудование Фото: Reddit

На фотографиях видно, что в горном массиве находятся две двери. Когда мужчина открыл одну, то заметил старое оборудование — кирку, вагонетку, старую тачку, рабочие инструменты.

За вторыми — он обнаружил пустое помещение со старым деревянным полом. Вероятно, что эти два помещения служили складами для хранения приборов для добычи определенной породы или ископаемых.

За вторыми было старое помещение с деревянным полом Фото: Reddit

Сам автор не сообщил, где и когда были сделаны эти фотографии. Только в ответе на комментарии одному из пользователей рассказал, что рядом с его территорией осталась заброшенная шахта, поэтому предполагает, что это — имущество компании, которая добывала полезные ископаемые, или одного из местных, который оставил его здесь без надобности.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному сообщению, пользователи поддержали мнение мужчины о старом шахтерском оборудовании. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Ты ждал 40 лет на это?";

"Это явно для добычи соли или угля. Вижу там балки, молоты, насадку для прохождения через породу";

"Согласен с вами, что это — шахтерское оборудование. На фото своего дедушки видел, с чем он работал в шахте когда-то";

"Я думал, что здесь добывали соль из-за формы вагонетки";

"А вот мне кажется, что это кто-то сделал склад вещей, которые или были ненужны, или владелец о них забыл, а может, умер и не пришел за ними".

