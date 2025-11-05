Спрятано от мира на 100 лет: женщина раскрыла невероятный секрет в доме матери (видео)

Женщина из штата Висконсин случайно наткнулась на тайну, которая скрывалась в стенах ее семейного дома. Старый элегантный особняк сохранил в себе архитектурный секрет, о котором никто не знал.

За старыми панелями скрывались старые выдвижные двери в стиле 1920-хх, которые сохранились в отличном состоянии. Владелица показала их в видео в TikTok.

Видео стало вирусным — набрало более 3 млн просмотров. Американка Бетани рассказала, как открыла "огромную тайну" в доме своей матери в городе Милуоки.

"Мне всегда казалось, что этот дом что-то скрывает. Но я не догадывалась, насколько буквально это окажется", — поделилась она в комментарии для Newsweek.

По словам женщины, ее мать приобрела дом в 2022 году. Все это время сооружение стояло почти без всяких ремонтов или реконструкций. И недавно Бетани, вдохновившись видео из сети, решила присмотреться внимательнее к отверстию у двери.

"Я видела видео, где люди находили скрытые "карманные двери" в старых домах. Поэтому, когда в следующий раз приехала к маме, решила немного исследовать наш дом. И заметила, что нижняя часть доски возле дверного проема немного отходит", — рассказала Бетани.

Когда она сняла облицовку, то наткнулась на настоящую архитектурную находку — старинную дверь, спрятанную внутри стены. Такие конструкции, известные как pocket doors, были популярны в начале XX века: они скользили по направляющим и прятались в специальной нише, экономя пространство.

Бетани изначально назвала поместье "викторианским", но дом возведен в 1901 году. Поэтому по архитектурному стилю он — эдвардианский, хотя в нем сохранились характерные декоративные черты викторианской эпохи. Вероятно, дверь перестала функционировать много лет назад, и предыдущие владельцы просто зашили нишу, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

"Я узнала от комментаторов, что наш дом технически считается эдвардианским. Но в нем сохранились отделка и резьба, присущие викторианским интерьерам", — уточнила женщина.

Теперь у ее мамы дилемма: оставить двери скрытыми как часть истории дома или восстановить их, чтобы вернуть дому первоначальный вид.

"Мне кажется, это что-то особенное. Дом более ста лет прятал в стене свой секрет — и теперь он снова ожил", — подытожила Бетани.

