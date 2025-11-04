"Я сейчас заплачу": девушка купила милую шкатулку, но внутри оказалась жуткая находка (видео)

Покупательница из США приобрела небольшую фарфоровую шкатулку, не подозревая, что внутри окажется пакет с прахом. Девушка записала момент открытия на видео, и ролик быстро набрал популярность в сети.

Девушка по имени Эбби Эскью рассказала в Instagram, что во время прогулки по благотворительному магазину ее внимание привлекла небольшая фарфоровая шкатулка для украшений.

Покупки в благотворительных магазинах нередко превращаются в настоящие приключения. В поисках редких находок можно наткнуться на винтажную одежду, старинные украшения или даже вещи с загадочной историей. Именно так произошло с американкой Эбби Эскью, чей случай стал вирусным после неожиданного открытия.

Предмет выглядел "очень мило", а запечатанная крышка вызвала любопытство.

"Я услышала, что внутри что-то есть, когда потрясла ее. Видимо, прежний владелец оставил что-то внутри и заклеил крышку", — поделилась девушка.

Дома она аккуратно вскрыла шкатулку, используя металлический инструмент, чтобы не повредить фарфор. Но то, что оказалось внутри, повергло ее в шок. Там находился небольшой пакет с чем-то, похожим на пепел.

"Боже мой… это ведь прах? Кажется, я сейчас заплачу", — сказала Эбби в видео, которое быстро разлетелось по соцсетям.

После открытия девушка заклеила шкатулку и попыталась выяснить, кому она принадлежала. Ей удалось связаться с женщиной, которая передала вещь в магазин, но та оказалась перекупщицей старинных предметов и не знала, откуда взялась находка.

Реакция соцсетей

Комментаторы под видео были не менее потрясены. Многие советовали Эбби "захоронить прах с почестями", предполагая, что это могли быть останки домашнего питомца.

"Вероятно, это чей-то любимый питомец. Найди красивое место и развей прах", — написал один пользователь.

Другие же посоветовали вернуть вещь обратно в магазин, чтобы специалисты могли попытаться установить владельца.

