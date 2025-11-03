Мужчина решил вскрыть копилку спустя 10 лет и не поверил своим глазам: сколько он собрал

Житель Портленда, штат Орегон (США), Эли Пиатт решил наконец открыть свою копилку в форме героя "Звездных войн", куда он складывал всю мелочь в течение десяти лет

Мужчина рассказал Newsweek, что собирал монеты "чуть больше десяти лет" и уже не мог добавить туда ни цента, ведь она была переполнена.

Пиатт сдал накопленные монеты через автомат Coinstar, который обменивает мелочь на наличные или подарочные карты. Итог оказался впечатляющим. Общая сумма составила 686 долларов (почти 29 тысяч гривен), из которых после удержания комиссии в размере 89 долларов (3700 гривен) у мужчины осталось 597 долларов (примерно 25 тысяч гривен).

Своим результатом он поделился в соцсети Threads сопроводив пост словами:

"Понадобилось 10 лет, но я наконец-то пополнил свою копилку "Звездных войн". Только что обналичил ее".

Відео дня

У мужчины осталось 597 долларов (примерно 25 тысяч гривен) Фото: newsweek

Публикация неожиданно стала вирусной, собрав более сотни комментариев. Пользователи шутили, что теперь Пиатт может "купить Звезду Смерти из LEGO" или "запастись едой на неделю". Другие напомнили, что сдавать монеты через банк было бы выгоднее:

"Вы отдали автомату 90 долларов за пересчет монет", — заметил один из комментаторов.

Сам же Эли не расстроился из-за потери части суммы. Он признался, что потратил деньги на виниловые пластинки, ведь коллекционирование его давнее хобби. Американец отметил, что мелочь он снова начал складывать в ту же "звездную" копилку.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина полгода не знал, что он миллионер. Житель района Франкфурта в Германии случайно обнаружил в кармане зимнего пальто лотерейный билет, который оказался выигрышным.

Также стало известно, что мужчина выкопал банку с раритетными деньгами. Общая сумма находки составила 2 370 долларов (почти 98 тысяч гривен).