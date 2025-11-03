Чоловік вирішив розкрити скарбничку через 10 років і не повірив своїм очам: скільки він зібрав

Мешканець Портленда, штат Орегон (США), Елі Піатт вирішив нарешті відкрити свою скарбничку у формі героя "Зоряних воєн", куди він складав усі дрібні гроші протягом десяти років.

Чоловік розповів Newsweek, що збирав монети "трохи більше ніж десять років" і вже не міг додати туди ні цента, адже вона була переповнена.

Піатт здав накопичені монети через автомат Coinstar, який обмінює дрібні гроші на готівку або подарункові карти. Підсумок виявився вражаючим. Загальна сума склала 686 доларів (майже 29 тисяч гривень), з яких після утримання комісії в розмірі 89 доларів (3700 гривень) у чоловіка залишилося 597 доларів (приблизно 25 тисяч гривень).

Своїм результатом він поділився в соцмережі Threads супроводивши пост словами:

"Знадобилося 10 років, але я нарешті поповнив свою скарбничку "Зоряних воєн". Щойно перевів її в готівку".

У чоловіка залишилося 597 доларів (приблизно 25 тисяч гривень) Фото: newsweek

Публікація несподівано стала вірусною, зібравши понад сотню коментарів. Користувачі жартували, що тепер Піатт може "купити Зірку Смерті з LEGO" або "запастися їжею на тиждень". Інші нагадали, що здавати монети через банк було б вигідніше:

"Ви віддали автомату 90 доларів за перерахунок монет", — зауважив один із коментаторів.

Сам же Елі не засмутився через втрату частини суми. Він зізнався, що витратив гроші на вінілові платівки, адже колекціонування його давнє хобі. Американець зазначив, що дріб'язок він знову почав складати в ту саму "зіркову" скарбничку.

