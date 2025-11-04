"Я зараз заплачу": дівчина купила милу скриньку, але всередині виявилася моторошна знахідка (відео)

Покупець зі США придбала невелику порцелянову скриньку, не підозрюючи, що всередині виявиться пакет із прахом. Дівчина записала момент відкриття на відео, і ролик швидко набрав популярності в мережі.

Дівчина на ім'я Еббі Ескью розповіла в Instagram, що під час прогулянки благодійним магазином її увагу привернула невеличка порцелянова скринька для прикрас.

Покупки в благодійних магазинах нерідко перетворюються на справжні пригоди. У пошуках рідкісних знахідок можна наштовхнутися на вінтажний одяг, старовинні прикраси або навіть речі із загадковою історією. Саме так сталося з американкою Еббі Ескью, чий випадок став вірусним після несподіваного відкриття.

Предмет мав "дуже милий вигляд", а запечатана кришка викликала цікавість.

"Я почула, що всередині щось є, коли потрясла її. Мабуть, колишній власник залишив щось усередині і заклеїв кришку", — поділилася дівчина.

Вдома вона акуратно розкрила шкатулку, використовуючи металевий інструмент, щоб не пошкодити фарфор. Але те, що опинилося всередині, шокувало її. Там був невеликий пакет із чимось, схожим на попіл.

"Боже мій... це ж прах? Здається, я зараз заплачу", — сказала Еббі у відео, яке швидко розлетілося соцмережами.

Після відкриття дівчина заклеїла скриньку і спробувала з'ясувати, кому вона належала. Їй вдалося зв'язатися з жінкою, яка передала річ у магазин, але та виявилася перекупницею старовинних предметів і не знала, звідки взялася знахідка.

Реакція соцмереж

Коментатори під відео були не менш приголомшені. Багато хто радив Еббі "поховати прах із почестями", припускаючи, що це могли бути рештки домашнього улюбленця.

"Ймовірно, це чийсь улюблений вихованець. Знайди гарне місце і розвій прах", — написав один користувач.

Інші ж порадили повернути річ назад у магазин, щоб фахівці могли спробувати встановити власника.

