Чоловік зняв мостину і натрапив на таємне послання: пролежало нетронутим 20 років (фото)

Житель Великої Британії випадково знайшов під дерев'яною мостиною записку, датовану травнем 2007 року. Текст виявився настільки загадковим, що ніхто не зміг пояснити його сенс.

Під час ремонту будинку чоловік із Великої Британії зіткнувся з несподіваною знахідкою. Його друг розповів на популярному форумі Reddit, що, допомагаючи замінити мостини, вони виявили дивну записку, залишену на одній із дощок.

"Ми знайшли це повідомлення на одній із дощок. Схоже на уривок із пісні, але Google нічого не видає", — написав користувач.

На дошці акуратно було виведено:

"Якби ти був мною, а я був тобою, і в цьому світі були б тільки ми двоє, і якби ти був упевнений, що ніхто не знає, я б це зробив! А ти б?"

Записка була написана в травні 2007 року, тобто вона пролежала захованою майже 20 років, перш ніж хтось знову її виявив.

Послання з 2007 року, знайдене під підлогою Фото: Reddit

Історія викликала бурхливу дискусію: користувачі Reddit почали ділитися своїми власними знахідками під час ремонту старих будинків. Один чоловік розповів, як під шарами шпалер знайшов список чоловічих імен із загадковими оцінками — і, за словами сусідів, у будинку не жило жодної жінки вже понад 30 років.

Інший згадав, як за шпалерами мансарди свого вікторіанського будинку виявив дитячу фреску із зображенням перемоги футбольної збірної Англії 1966 року.

"Я посміхнувся, коли знову заклеїв її — тепер вона залишиться прихованою для наступних поколінь", — написав він.

Деякі користувачі знаходили навіть газети 1928 року, дбайливо заховані під підлогою: старі листи, скарги на поліцію, суперечки про місце жінок у суспільстві та рекламу давно забутих товарів.

