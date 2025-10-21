Жінка знайшла під своїм будинком таємний хід у метро: звідти приходили щури (відео)

Мешканка США на ім'я Сіара шокувала користувачів мережі, коли з'ясувала, що багаторічна навала щурів у її будинку була пов'язана з діркою, яка веде прямо в станцію нью-йоркського метро.

Американка опублікувала відео знахідки в Instagram, де його вже подивилися понад 1,7 мільйона осіб. На кадрах видно величезну діру за шафою, що веде в підземне приміщення станції.

36-річна жінка живе у своєму будинку з 2018 року і весь цей час намагалася позбутися гризунів, не підозрюючи, що її квартира фактично з'єднана з підземкою.

"Я дізналася про це, коли ремонтники прийшли закрити дірку в шафі в дитячій кімнаті. Я була шокована, адже прямо під кімнатою моїх дітей розташована залізнична станція", — розповіла Сіара.

Проблема щурів у Нью-Йорку залишається однією з найгостріших. За даними компанії MMPC, у місті мешкає близько 3 мільйонів щурів, що на 42% більше, ніж десять років тому. У Брукліні зростання чисельності гризунів становило 56%, поступаючись лише Мангеттену. Влада навіть призначила першого в історії міста державного службовця. Ним стала Кетлін Корраді, яка отримала бюджет у 3,5 мільйона доларів (146 млн гривень) на боротьбу з навалою.

Мешканці зізнаються, що постійне сусідство зі щурами викликає страх і тривогу. За словами Сіари, боротьба з гризунами стала для неї не тільки фінансовим, а й емоційним випробуванням.

"Я витрачаю купу грошей, щоб закладати дірки, але вони знову прогризають їх. Це безнадійно", — додала американка.

