Першокласник знайшов "діамант" у дворі та захотів обміняти його на іграшку (фото)

Під час гри на вулиці хлопчик виявив незвичайний камінь, який прийняв за дорогоцінний. Він із радістю заявив, що зможе обміняти "алмаз" на улюблену іграшку.

Історія першокласника, впевненого, що він знайшов справжній дорогоцінний камінь, підкорила користувачів популярного форуму Reddit.

Мама хлопчика поділилася фотографіями невеликого блискучого каменю, який її син назвав "алмазом" і заявив, що продасть його, щоб купити іграшку з "Парку Юрського періоду" в Target.

"Я запропонувала йому 20 доларів (835 гривень), і угода відбулася", — розповіла жінка. За її словами, хлопчик вирішив купити два пістолети Nerf і поділився одним із молодшим братом. "Гроші були витрачені не даремно", — додала вона.

Мама хлопчика поділилася фото знахідки в Reddit, де пост швидко став вірусним Фото: Reddit

Історія, хоч і кумедна, стала прикладом того, як важливо підтримувати дитячу цікавість. Видання Newsweek зазначає, що експерти кажуть, що такі моменти є першими кроки до розвитку наукового мислення. Згідно з дослідженням 2022 року в журналі Teaching and Teacher Education, інтерес до науки формується саме в ранньому віці — між першим і п'ятим класами.

"Позитивний контакт із наукою в дитинстві відіграє вирішальну роль у подальшому інтересі дитини до дослідницької діяльності", — йдеться в дослідженні.

Реакція соцмереж

Користувачі платформи були зворушені ентузіазмом дитини та добрим підходом батьків.

"Target поки що не приймає блискучі камені, але вам варто обміняти його готівкою за його безцінне майно";

"Це момент, який він запам'ятає на все життя. Купіть їй іграшку і залиште записку, щоб вона завжди пам'ятала про цей день".

Багато користувачів підтримали фантазію хлопчика, припускаючи, що камінь може бути обсидіаном — вулканічним склом із характерним блиском.

"У будь-якому разі, він безумовно гідний отримати іграшку з Парку Юрського періоду", — підсумував один з учасників обговорення.

