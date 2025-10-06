Сім'я з дітьми виїхала з орендованого житла після незвичайної знахідки в будинку (відео)

Під час поїздки до Австралії сім'я популярних блогерів зіткнулася з лячною ситуацією. Вони помітили в орендованому будинку Airbnb увімкнену відеокамеру.

Пара розповіла про те, що трапилося, у TikTok. На кадрах чоловік показує пристрій, встановлений на білій полиці.

Крісс і Кейт Гардман разом із трьома дітьми винайняли розкішний будинок із чотирма спальнями в Перті. Однак уже в першу ніч помітили в одній із кімнат камеру, з миготливим індикатором запису.

"Коли бронюєш приватне житло на Airbnb і розумієш, що воно, можливо, не таке вже й приватне", — написав Крісс під відео, що набрало тисячі переглядів.

На кадрах блогер показує пристрій, встановлений на білій полиці.

"Це нормально для Airbnb? Чи дозволено взагалі таке?" — запитав він у підписників. У коментарях користувачі зажадали негайно відключити камеру, нагадавши, що за законом господарі зобов'язані заздалегідь повідомляти про відеоспостереження.

Злякавшись за безпеку трьох дітей, сім'я вирішила негайно покинути житло.

"Це нас справді налякало. Безпека сім'ї була найважливішою", — розповіла Кейт.

Глава сім'ї показав камеру, встановлену всередині орендованого житла Фото: TikTok

За словами пари, Airbnb погодилася повернути гроші та допомогти знайти інше житло. Однак пізніше компанія замовкла, коли з'ясувалося, що аналогічні варіанти коштували на тисячі доларів дорожче.

Після того як подружжя розповіло про те, що трапилося в TikTok, представники Airbnb зв'язалися з ними знову, вибачилися і покрили всі витрати.

"Добре, що в нас є аудиторія, яка допомогла домогтися справедливості. Але що, якби це трапилося з тим, у кого немає підписників?" — зазначила Крісс.

В Airbnb підтвердили виданню, що внутрішні камери в орендованих приміщеннях суворо заборонені.

"Компанія не дозволяє господарям встановлювати камери або записувальні пристрої, які стежать за внутрішнім простором будинків, навіть якщо вони вимкнені. Гостю було повернуто повну суму, а також надано допомогу з бронюванням іншого житла", — зазначив представник.

