Семья с детьми выехала из съемного жилья после необычной находки в доме (видео)

Во время поездки в Австралию семья популярных блогеров столкнулась с пугающей ситуацией. Они заметили в арендованном доме Airbnb включенную видеокамеру.

Related video

Пара рассказала о случившемся в TikTok. На кадрах мужчина показывает устройство, установленное на белой полке.

Крисс и Кейт Хардман вместе с тремя детьми сняли роскошный дом с четырьмя спальнями в Перте. Однако уже в первую ночь заметили в одной из комнат камеру, с мигающим индикатором записи.

"Когда бронируешь частное жилье на Airbnb и понимаешь, что оно, возможно, не такое уж и частное", — написал Крисс под видео, набравшем тысячи просмотров.

На кадрах блогер показывает устройство, установленное на белой полке.

"Это нормально для Airbnb? Разрешено ли вообще такое?" — спросил он у подписчиков. В комментариях пользователи потребовали немедленно отключить камеру, напомнив, что по закону хозяева обязаны заранее сообщать о видеонаблюдении.

Испугавшись за безопасность троих детей, семья решила немедленно покинуть жилье.

"Это нас действительно напугало. Безопасность семьи была важнее всего", — рассказала Кейт.

Глава семьи показал камеру, установленную внутри арендованного жилья Фото: TikTok

По словам пары, Airbnb согласилась вернуть деньги и помочь найти другое жилье. Однако позже компания замолчала, когда выяснилось, что аналогичные варианты стоили на тысячи долларов дороже.

После того как супруги рассказали о случившемся в TikTok, представители Airbnb связались с ними снова, извинились и покрыли все расходы.

"Хорошо, что у нас есть аудитория, которая помогла добиться справедливости. Но что, если бы это случилось с тем, у кого нет подписчиков?" — отметила Крисс.

В Airbnb подтвердили изданию, что внутренние камеры в арендуемых помещениях строго запрещены.

"Компания не разрешает хозяевам устанавливать камеры или записывающие устройства, которые следят за внутренним пространством домов, даже если они выключены. Гостю была возвращена полная сумма, а также оказана помощь с бронированием другого жилья", — отметил представитель.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила заброшенный дом и отремонтировала его по найденным внутри фото. 26-летняя дизайнер интерьеров Виктория Кой и ее муж, 27-летний графический дизайнер Кимчиан Кой, приобрели уникальную недвижимость в США. Дом был спроектирован бывшими учениками легендарного архитектора Фрэнка Ллойда Райта.

Также стало известно, что "дом мечты" почти за 20 млн выглядит безупречно снаружи, но внутри скрывает странную деталь. В описании на Rightmove говорится об "уютной прихожей, просторных комнатах и современном интерьере". Однако снимки санузла под лестницей вызвали оживленные обсуждения в сети.