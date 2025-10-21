Первоклассник нашел "бриллиант" во дворе и захотел обменять его на игрушку (фото)

Во время игры на улице мальчик обнаружил необычный камень, который принял за драгоценный. Он с радостью заявил, что сможет обменять "алмаз" на любимую игрушку.

История первоклассника, уверенного, что он нашел настоящий драгоценный камень покорила пользователей популярного форума Reddit.

Мама мальчика поделилась фотографиями небольшого блестящего камня, который ее сын назвал "алмазом" и заявил, что продаст его, чтобы купить игрушку из "Парка Юрского периода" в Target.

"Я предложила ему 20 долларов (835 гривен), и сделка состоялась", — рассказала женщина. По ее словам, мальчик решил купить два пистолета Nerf и поделился одним с младшим братом. "Деньги были потрачены не зря", — добавила она.

Мама мальчика поделилась фото находки в Reddit, где пост быстро стал вирусным Фото: Reddit

История, хоть и забавная, стала примером того, как важно поддерживать детское любопытство. Издание Newsweek отмечает, что эксперты говорят, что такие моменты являются первыми шаги к развитию научного мышления. Согласно исследованию 2022 года в журнале Teaching and Teacher Education, интерес к науке формируется именно в раннем возрасте — между первым и пятым классами.

Відео дня

"Позитивный контакт с наукой в детстве играет решающую роль в дальнейшем интересе ребенка к исследовательской деятельности", — говорится в исследовании.

Реакция соцсетей

Пользователи платформы были тронуты энтузиазмом ребенка и добрым подходом родителей.

"Target пока не принимает блестящие камни, но вам стоит обменять его наличными за его бесценное имущество";

"Это момент, который он запомнит на всю жизнь. Купите ему игрушку и оставьте записку, чтобы он всегда помнил об этом дне".

Многие пользователи поддержали фантазию мальчика, предполагая, что камень может быть обсидианом — вулканическим стеклом с характерным блеском.

"В любом случае, он определенно достоин получить игрушку из Парка Юрского периода", — подытожил один из участников обсуждения.

Ранее Фокус сообщал, что семья с детьми выехала из съемного жилья после необычной находки в доме. Они заметили в арендованном жилье Airbnb включенную видеокамеру.

Также стало известно, что девушка наткнулась на бриллиант во время прогулки. В парке сообщили, что он является третьим по величине драгоценным камнем, найденным в парке в этом году.