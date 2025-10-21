Женщина нашла под своим домом тайный ход в метро: оттуда приходили крысы (видео)

Жительница США по имени Сиара шокировала пользователей сети, когда выяснила, что многолетнее нашествие крыс в ее доме было связано с дырой, ведущей прямо в станцию нью-йоркского метро.

Американка опубликовала видео находки в Instagram, где его уже посмотрели более 1,7 миллиона человек. На кадрах видно огромную дыру за шкафом, ведущую в подземное помещение станции.

36-летняя женщина живет в своем доме с 2018 года и все это время пыталась избавиться от грызунов, не подозревая, что ее квартира фактически соединена с подземкой.

"Я узнала об этом, когда ремонтники пришли заделать дыру в шкафу в детской комнате. Я была в шоке, ведь прямо под комнатой моих детей находится железнодорожная станция" — рассказала Сиара.

Проблема крыс в Нью-Йорке остается одной из самых острых. По данным компании MMPC, в городе обитает около 3 миллионов крыс, что на 42% больше, чем десять лет назад. В Бруклине рост численности грызунов составил 56%, уступая лишь Манхэттену. Власти даже назначили первого в истории города государственного служащего. Им стала Кэтлин Корради, которая получила бюджет в 3,5 миллиона долларов (146 млн гривен) на борьбу с нашествием.

Жители признаются, что постоянное соседство с крысами вызывает страх и тревогу. По словам Сиары, борьба с грызунами стала для нее не только финансовым, но и эмоциональным испытанием.

"Я трачу кучу денег, чтобы заделывать дыры, но они снова прогрызают их. Это безнадежно", — добавила американка.

