Мужчина снял половицу и наткнулся на тайное послание: пролежало нетронутым 20 лет (фото)

Житель Великобритании случайно нашел под деревянной половицей записку, датированную маем 2007 года. Текст оказался настолько загадочным, что никто не смог объяснить его смысл.

Во время ремонта дома мужчина из Великобритании столкнулся с неожиданной находкой. Его друг рассказал на популярном форуме Reddit, что, помогая заменить половицы, они обнаружили странную записку, оставленную на одной их досок.

"Мы нашли это сообщение на одной из досок. Похоже на отрывок из песни, но Google ничего не выдает", — написал пользователь.

На доске аккуратно было выведено:

"Если бы ты был мной, а я был тобой, и в этом мире были бы только мы двое, и если бы ты был уверен, что никто не знает, я бы это сделал! А ты бы?"

Записка была написана в мае 2007 года, то есть она пролежала спрятанной почти 20 лет, прежде чем кто-то снова ее обнаружил.

Послание из 2007 года, найденное под полом Фото: Reddit

История вызвала бурную дискуссию: пользователи Reddit начали делиться своими собственными находками во время ремонта старых домов. Один человек рассказал, как под слоями обоев нашел список мужских имен с загадочными оценками — и, по словам соседей, в доме не жило ни одной женщины уже более 30 лет.

Другой вспомнил, как за обоями мансарды своего викторианского дома обнаружил детскую фреску с изображением победы футбольной сборной Англии 1966 года.

"Я усмехнулся, когда снова заклеил ее — теперь она останется скрытой для следующих поколений", — написал он.

Некоторые пользователи находили даже газеты 1928 года, бережно спрятанные под полами: старые письма, жалобы на полицию, споры о месте женщин в обществе и рекламу давно забытых товаров.

