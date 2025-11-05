Сховано від світу на 100 років: жінка розкрила неймовірний секрет у домі матері (відео)

Жінка зі штату Вісконсин випадково натрапила на таємницю, яка ховалася у стінах її родинного будинку. Старий елегантний маєток зберіг у собі архітектурний секрет, про який ніхто не знав.

За старими панелями ховалися старі висувні двері в стилі 1920-хх, які збереглися в чудовому стані. Власниця показала їх у відео в TikTok.

Відео стало вірусним — набрало понад 3 млн переглядів. Американка Бетані розповіла, як відкрила "величезну таємницю" в домі своєї матері у місті Мілуокі.

"Мені завжди здавалося, що цей дім щось приховує. Але я не здогадувалася, наскільки буквально це виявиться", — поділилася вона в коментарі для Newsweek.

За словами жінки, її мати придбала будинок у 2022 році. Весь цей час споруда стояла майже без жодних ремонтів чи реконструкцій. І нещодавно Бетані, надихнувшись відео з мережі, вирішила придивитися уважніше до отвору біля дверей.

Відео дня

"Я бачила відео, де люди знаходили приховані "кишенькові двері" у старих будинках. Тому, коли наступного разу приїхала до мами, вирішила трохи дослідити наш будинок. І помітила, що нижня частина дошки біля дверного отвору трохи відходить", — розповіла Бетані.

Коли вона зняла облицювання, то натрапила на справжню архітектурну знахідку — старовинні двері, сховані всередині стіни. Такі конструкції, відомі як pocket doors, були популярними на початку XX століття: вони ковзали по направляючих і ховалися в спеціальній ніші, економлячи простір.

Бетані спочатку назвала маєток "вікторіанським", але дім зведений у 1901 році. Тому за архітектурним стилем він — едвардіанський, хоча в ньому збереглися характерні декоративні риси вікторіанської епохи. Ймовірно, двері перестали функціонувати багато років тому, і попередні власники просто зашили нішу, щоб уникнути дорогого ремонту.

"Я дізналася від коментаторів, що наш дім технічно вважається едвардіанським. Але в ньому збереглися оздоблення та різьблення, притаманні вікторіанським інтер’єрам", — уточнила жінка.

Тепер її мама має дилему: залишити двері прихованими як частину історії будинку чи відновити їх, щоб повернути дому первісний вигляд.

"Мені здається, це щось особливе. Дім понад сто років ховав у стіні свій секрет — і тепер він знову ожив", — підсумувала Бетані.

Раніше Фокус розповідав про те, як дівчина виявила моторошну знахідку у звичайній скриньці. Дівчина записала момент відкриття на відео, і ролик швидко набрав популярності в мережі.

Згодом стало відомо, що захований від нацистів скарб продадуть за шалену суму. За оцінками експертів, його загальна вартість сягає понад 4 млрд гривень.