Скарб, що був захований від нацистів під землею понад 50 років, продадуть за разючу суму (фото)

У Швейцарії виставлять на аукціон величезний скарб, який понад пів століття пролежав під землею, схований від нацистів. За оцінками експертів, його загальна вартість сягає понад 4 млрд гривень.

Саме ця знахідка може стати одним із найдорожчих продажів нумізматичних колекцій в історії, повідомляє WhatstheJam.

Знахідку, яку вже назвали "Колекцією Мандрівника", виявили у 2022 році. Тисячі монет, ретельно загорнутих у паперові пакети й захованих у коробки з-під сигар, пролежали десятиліттями у сімейному саду.

Cкарб належав заможному колекціонерові, який збирав рідкісні монети у 1930-х роках. Коли Європа опинилася на порозі Другої світової війни, чоловік вирішив заховати частину своїх статків, щоб уберегти їх від грабунку, та після приходу німецьких військ колекціонер переніс інсульт і помер.

Одна з монет колекції Фото: Jam Press

Після його смерті дружина знала, що десь у саду закопано щось цінне, але не знала точного місця. Лише в 1990-х роках вона розповіла про це своїм нащадкам. І тільки через кілька десятиліть, у 2022-му, родині вдалося знайти скарб.

Сьогодні вся колекція застрахована на £76 мільйонів (понад 4,2 млрд грн). Наразі імена родини та точне місце знахідки тримають у таємниці.

Що виставлять на продаж

Усього колекціонер зібрав приблизно 15 тисяч монет з різних країн світу. Приблизно 500 із них, здебільшого європейських, підуть з молотка в Цюриху вже 6 листопада.

Головний лот — золота монета номіналом 100 дукатів, викарбувана у Празі в 1629 році. Монета важить 346 грамів чистого золота, має діаметр, схожий на пивну підставку та має зображення імператора Священної Римської імперії Фердинанда III, яку оцінюють в щонайменше у £944 760 (51,8 млн грн).

Її виготовляли як престижний подарунок для правителів і дипломатів. Саме тому ця монета є однією з найцінніших у світі.

"Це безперечно один із найвизначніших моментів у моєму професійному житті. Такі колекції з’являються раз на сто років. На деяких монетах видно, що вони пролежали в землі десятиліттями. І цілком можливо, саме це допомогло їм пережити нацистську окупацію", — каже укладач каталогу аукціону Крістіан Штесс.

Колекцію вже назвали "знахідкою століття" серед нумізматів. І хоча власники воліють залишитися анонімними, сам факт її виявлення та підготовки до продажу викликав справжній фурор у світі колекціонерів.

"Те, що ця колекція взагалі збереглася, — майже диво. Вона пережила не лише війну, а й десятиліття забуття під землею. І тепер, через 80 років, знову побачить світло", — кажуть в акційному домі Numismatica Ars Classica.

Наразі більшість монет вже перебувають в аукційному домі перед початком торгів. Повний детальний опис монет уже виставили в всесвітню мережу, а сам аукціон пройде вже 6 листопада.

