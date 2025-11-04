Сокровище, которое было спрятано от нацистов под землей более 50 лет, продадут за впечатляющую сумму (фото)

В Швейцарии выставят на аукцион огромный клад, который более полувека пролежал под землей, спрятанный от нацистов. По оценкам экспертов, его общая стоимость достигает более 4 млрд гривен.

Именно эта находка может стать одной из самых дорогих продаж нумизматических коллекций в истории, сообщает WhatstheJam.

Находку, которую уже назвали "Коллекцией Путешественника", обнаружили в 2022 году. Тысячи монет, тщательно завернутых в бумажные пакеты и спрятанных в коробки из-под сигар, пролежали десятилетиями в семейном саду.

Сокровище принадлежало богатому коллекционеру, который собирал редкие монеты в 1930-х годах. Когда Европа оказалась на пороге Второй мировой войны, мужчина решил спрятать часть своего состояния, чтобы уберечь их от грабежа, но после прихода немецких войск коллекционер перенес инсульт и умер.

Одна из монет коллекции Фото: Jam Press

После его смерти жена знала, что где-то в саду закопано что-то ценное, но не знала точного места. Лишь в 1990-х годах она рассказала об этом своим потомкам. И только через несколько десятилетий, в 2022-м, семье удалось найти сокровище.

Сегодня вся коллекция застрахована на £76 миллионов (более 4,2 млрд грн). Сейчас имена семьи и точное место находки держат в тайне.

Что выставят на продажу

Всего коллекционер собрал около 15 тысяч монет из разных стран мира. Примерно 500 из них, в основном европейских, пойдут с молотка в Цюрихе уже 6 ноября.

Главный лот — золотая монета номиналом 100 дукатов, отчеканенная в Праге в 1629 году. Монета весит 346 граммов чистого золота, имеет диаметр, похожий на пивную подставку и имеет изображение императора Священной Римской империи Фердинанда III, которую оценивают в минимум в £944 760 (51,8 млн грн).

Ее изготавливали как престижный подарок для правителей и дипломатов. Именно поэтому эта монета является одной из самых ценных в мире.

Одна из монет коллекции Фото: Jam Press

"Это бесспорно один из самых значительных моментов в моей профессиональной жизни. Такие коллекции появляются раз в сто лет. На некоторых монетах видно, что они пролежали в земле десятилетиями. И вполне возможно, именно это помогло им пережить нацистскую оккупацию", — говорит составитель каталога аукциона Кристиан Штесс.

Коллекцию уже назвали "находкой века" среди нумизматов. И хотя владельцы предпочитают остаться анонимными, сам факт ее обнаружения и подготовки к продаже вызвал настоящий фурор в мире коллекционеров.

"То, что эта коллекция вообще сохранилась, — почти чудо. Она пережила не только войну, но и десятилетия забвения под землей. И теперь, через 80 лет, снова увидит свет", — говорят в акционном доме Numismatica Ars Classica.

Сейчас большинство монет уже находятся в аукционном доме перед началом торгов. Полное детальное описание монет уже выставили во всемирную сеть, а сам аукцион пройдет уже 6 ноября.

