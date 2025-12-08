Весть из прошлого: девушка не ожидала, что найдет на крыше своего "дома мечты" (видео)

23-летняя Кейтлин Остолаза из Иллинойса (США) рассказала, что после покупки дома ее папа заметил дверь на чердак. Найденное там поразило не только новых владельцев, но и пользователей социальных сетей.

В темном закоулке чердака он нашел большую коробку, которая была аккуратно упакована и защищена от пыли и влаги. Об этом она рассказала в ролике в TikTok.

Ролик стал вирусным — набрал более 2,5 млн просмотров. Кейтлин говорит, что отец прислал фото коробки, и по подписи она поняла, что там должно быть.

"Представьте: вы купили дом с женихом и нашли свадебное платье на чердаке", — говорится в подписи к видео.

Пара осторожно снимала коробку с чердака, а потом Кейтлин разрезала картон. Внутри была еще одна — синяя, плотно упакованная — коробка.

Внутри нее лежало классическое свадебное платье с длинными рукавами, украшенными узорами воротник, шлейф и рукава. Кейтлин примерила его "визуально", приложив к себе, и показала детали зрителям.

Відео дня

"Я уверена, что та, кто носила его когда-то, выглядела невероятно. Шлейф — просто удивительный", — добавила она.

Перед тем как вскрыть коробку, Кейтлин пыталась связаться с предыдущими владельцами дома, однако ответа так и не получила. Хотя платье ей очень понравилось, девушка призналась, что это "не совсем ее стиль", но все равно хочет интегрировать находку в свой свадебный день.

"В комментариях мне подсказали отличные идеи: сделать из него платье для вечеринки после церемонии, халат для сборов невесты, или отдать художнику, который создает декоративные изделия из свадебных платьев", — сказала девушка журналистам Newsweek.

Это не единственный уголок нового дома, который супруги еще не исследовали. На том же чердаке нашли несколько надувных игрушек для бассейна, а также еще один чердак, куда еще не поднимались.

Реакция соцсетей

Пользователи TikTok были в восторге от находки в новом доме. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"Это точь-в-точь как платье моей мамы. Я перешила его для себя — обрезала рукава, немного изменила крой";

"Кто-то прекрасно его сохранил — состояние просто идеальное";

"Я бы надела его без колебаний";

"Это прямо "знак судьбы" и настоящий подарок, который можно передать будущим поколениям";

"Думаю, что это платье могло принадлежать еще позапрошлым владельцам, поэтому найти его первоначальную владелицу будет почти невозможно".

Ранее Фокус рассказывал о том, как ремонт дома привел к трогательной находке. Женщины нашли несколько запечатанных коробок и рукописное письмо, прибитое гвоздями под старой лестницей.

Впоследствии стало известно, что скрывали старые двери более 40 лет за двором мужчины. Когда он решил раскрыть эту загадку, то увиденное поразило его и пользователей сети.