Женщина купила дом "капсулу времени" и наткнулась на неожиданную находку (видео)

Антикварка Сара Идальго недавно купила ранчо 1978 года в пригороде Чикаго (США), ведь мечтала о доме "капсулу времени". Именно тогда она обнаружила неожиданную находку, которая полностью изменила ее планы.

Женщина признается, что планировала сделать ремонт в доме, но теперь передумала кардинально менять обустройство в доме. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Женщина рассказывает, что была настолько поражена самим домом, что даже интересовалась происхождением дома. Оказалось, что его построили по планировке, которая когда-то победила в престижном конкурсе.

Поэтому госпожа Идальго работала с подрядчиком над обновлением дома до современных норм 2025 года, одновременно сохраняя его старинный шарм. И именно во время одного из таких визитов они наткнулись на находку.

Женщина рассказывает, что обнаружила маленькую дверцу в стене, а когда дверцу открыли, она издала шипящий звук, словно создавая тягу пылесоса. Рядом был длинный шланг, который Идальго считала забытой вещью предыдущих владельцев, хотя и "не имела пылесоса, к которому он подходил".

Оказалось, что это система вакуумной чистки — надо подсоединить шланг к стене и начала пылесосить. Сама система заработала идеально, рассказала американка Newsweek.

"Это есть в нескольких комнатах. Никто не сказал нам, что мы будем жить в роскоши, купив дом-капсулу 1978 года. Какая удивительная находка!" — указывает антикварка.

Госпожа Идальго добавила, что система работает "прекрасно", и ее "не удивляет, что винтажный дом имел функцию, созданную для того, чтобы сделать уборку более современной и удобной для своего времени.

"Центральные вакуумные системы устанавливают и сегодня, но теперь шланг обычно скрыт внутри стены. Я никогда раньше не видела такой; после жизни в чикагском кондоминиуме в течение 20 лет это точно не то, что случается в городских домах. Мы планируем оставить ее, потому что это очень волшебный и неожиданный элемент истории этого дома!" — резюмировала владелица.

Реакция соцсетей

Находка американки вызвала дебаты в сети и ностальгические комментарии. Наибольшее одобрение получили такие реплики:

"Никогда не избавляйтесь от этого! Обещаю, это действительно полезно. Я вырос в доме 1996 года, где это было, и это очень помогало с домашними делами!";

"Никогда бы не подумал, что когда-то буду завидовать из-за пылесоса, а вот и мы здесь";

"Как любительница винтажных домов и пылесосов, я просто невероятно рада видеть, что такой дом кто-то по-настоящему ценит, а не сносит все подряд. И я совсем не завидую, нет, ни капли, я точно не очень-очень завидую!";

"Надо эту систему сохранить, она реально экономит время и силы! Поэтому очень советую проверять ее рабочее состояние, и сделать обновление в доме с учетом этой штуки".

