Девушка заметила секретную кнопку на старинных дверях: секрет старинного дома (видео)

Жительница Луисвилла, штат Кентукки (США), случайно раскрыла "маленький домашний секрет", который 150 лет прятался прямо у нее перед глазами.

В своем викторианском доме Микаэла Роуз нашла секретную кнопку на старинных дверях. Это открытие превратило обычный ремонт в настоящее приключение. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Американка и ее муж купили дом в Старом Луисвилле осенью. Район известен самой крупной в США коллекцией отреставрированных викторианских особняков, многие из которых хранят неожиданные детали и механизмы еще со времен постгражданской эпохи.

"Нашему дому около 150 лет, возможно, даже больше. Мы постоянно находим мелкие сюрпризы. Это часть его характера", — рассказала Микаэла.

Среди таких сюрпризов были и массивные раздвижные двери-"карманы", которые можно задвигать прямо в стену. Однако с момента переезда пара не могла нормально открыть их, ведь они застревали и казались почти нефункциональными.

Відео дня

Сосед раскрыл тайну

Поворотный момент наступил, когда пара пригласила соседа, который жил в этом же доме 15 лет. Он показал им скрытую кнопку в раме, о существовании которой Микаэла даже не подозревала.

При нажатии на кнопку из двери выдвигалась маленькая ручка, без которой их было практически невозможно подвинуть.

"Мы понятия не имели, что она там вообще есть. Когда сосед показал нам кнопку, мы наконец смогли открыть двери, не повреждая их. Я была искренне поражена и даже почувствовала облегчение", — призналась она.

Микаэла поделилась находкой в TikTok, где рассказала, как долго пыталась справиться с дверями сама. Видео быстро собрало просмотры, а тема скрытых функций старинных домов оказалась удивительно популярной.

"Надеюсь, это вдохновит других внимательнее смотреть на свои дома. Иногда история прячется в самых маленьких деталях", — добавила американка.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина показал особняк с необычными колоннами. Пользователь Reddit, который ежедневно проезжает мимо этого дома на велосипеде, поделился снимком и назвал строение "бельмом на глазу".

Также стало известно, что пара "купила" дом стоимостью $1 млн, а потом узнала горькую правду. Вместо уютного дома супруги внезапно стали владельцами кусочка переулка, известного в Google Maps как Dirt Alley.