Пара "купила" дом стоимостью $1 млн, а потом узнала горькую правду (фото)

Жительница Сан-Франциско (США) Джей Джей Холлингсворт была уверена, что провернула сделку мечты. Она вместе с партнером купила дом стоимостью около миллиона долларов всего за 25 тысяч.

Участок с адресом Киркхэм-стрит, 1926 выставили на аукцион как имущество с неуплаченными налогами, и женщина вместе с партнером Алемайеху Мерджиа выиграла торги. Об этом пишет Realtor.com.

Но вместо уютного дома пара внезапно стала владельцами кусочка переулка, известного в Google Maps как Dirt Alley — "Грязная аллея". В документах речь шла не о жилом здании, а о первых 82 футах (примерно 25 метров) узкой полоски земли, непригодной для строительства.

Уже позже американка обнаружила в официальном уведомлении первую строку, где прямо указано, что на аукцион поступают участки, "непригодные для использования из-за размера, расположения или других условий".

Такие маленькие кусочки земли в Сан-Франциско часто покупают под парковку или небольшой сад. Именно поэтому власти предупредили пять близлежащих домовладельцев. Все письма содержали карту участка и номер, совпадающий с переулком. Но адрес "Киркхэм, 1926" оказался для пары роковым совпадением, ведь по нему был дом напротив, проданный в 2024 году за сумму чуть выше 1 миллиона долларов.

Официальные представители города подчеркнули, что документация была точной Фото: Realtor

Официальные представители города подчеркнули, что документация была точной. Аманда Кан Фрид из местного налогового органа заявила, что участникам торгов предоставили карты, четкое описание и возможность задавать вопросы до подачи ставки.

"Вся недвижимость продается как есть… Покупатели обязаны понимать, что именно они приобретают… Все продажи окончательны", — гласит часть предупреждение казначейства на сайте.

Теоретически пара может добиться отмены покупки. Однако, чтобы сделку признали недействительной, должен проголосовать Совет наблюдателей Сан-Франциско. Но издание отмечает, что практика показывает, что такие решения крайне редки. Ранее отменили лишь одну сделку и то в громком деле о продаже городских тротуаров.

Пока же пара остается законными владельцами "Грязной аллеи" — участка земли, который выглядит совсем не как дом мечты.

