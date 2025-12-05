Письмо из 900 слов помогло семье получить роскошный "дом мечты" почти за полцены (фото)

Супружеская пара из США смогла приобрести уединенную усадьбу площадью 200 акров в Аляске на 350 тысяч долларов дешевле запрашиваемой цены. Все благодаря искреннему письму, в котором они пообещали продолжить дело прежнего владельца по сохранению природы.

34-летняя Элиза Джордано и ее 40-летний муж Бен Хасти давно мечтали обменять тесную квартиру на просторную землю, но рыночные цены в регионе делали это практически невозможным. Тогда отец Элизы, 66-летний Ричард Джордано, предложил рискнуть и сделать более низкое предложение, приложив к нему письмо длиной около 900 слов. Об этом пишет New York Post.

В письме Элиза выразила глубокое уважение к труду прежнего владельца, его усилиям по охране природы и пообещала бережно продолжать его дело. К удивлению семьи, предложение приняли и в 2022 году они переехали на новое место.

Усадьба расположена в районе Палмера, Аляска, и включала два домика, электростанцию, амбар и территории для содержания животных. 160 акров земли защищены природоохранным соглашением, а оставшиеся 40 доступны семье для собственных проектов.

Переезд совпал с непростым периодом. У пары уже была двухлетняя дочь, а вскоре Элиза забеременела вторым ребенком. Освоение автономной жизни оказалось куда сложнее, чем они ожидали.

"Первый год мы постоянно думали: "Что мы сделали?". Подключение к автономным источникам энергии оказалось дорогим и трудным, но спустя три с половиной года мы наконец начали понимать систему", — признается Элиза.

Сегодня семья получает энергию от 12 солнечных панелей, использует дровяную печь и газовый генератор зимой, а также активно развивает огород. Они уже выращивают помидоры, огурцы, кабачки, брюссельскую капусту, морковь, брокколи и цветную капусту.

Чтобы обеспечить дополнительный доход, семья установила крошечные домики для аренды, по 85–95 долларов (примерно 4200 гривен) за ночь. Остальное время они посвящают своему большому проекту, а именно постепенному переходу к полной автономности.

Элиза рассказала, что нынешний сезон стал самым продуктивным для семьи.

"В этом году у нас был лучший урожай. Мы все еще учимся — климат другой, лето длиннее, и некоторые овощи приходится выращивать в теплице", — отметила она.

Пара мечтает, что уже следующим летом они смогут выращивать собственного лосося и охотиться на лося, чтобы минимизировать зависимость от магазинов.

Элиза говорит, что чувства, вложенные в письмо прежнему владельцу, оказались искренним обещанием, которое они выполняют каждый день.

"Мы восхищались его приверженностью охране природы и хотели сохранить это наследие для будущих поколений. Теперь мы строим жизнь, о которой давно мечтали", — добавила американка.

