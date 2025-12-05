Лист із 900 слів допоміг родині отримати розкішний "будинок мрії" майже за півціни (фото)

Подружня пара зі США змогла придбати відокремлену садибу площею 200 акрів в Алясці на 350 тисяч доларів дешевше від запитуваної ціни. Усе завдяки щирому листу, в якому вони пообіцяли продовжити справу колишнього власника зі збереження природи.

34-річна Еліза Джордано та її 40-річний чоловік Бен Хасті давно мріяли обміняти тісну квартиру на простору землю, але ринкові ціни в регіоні робили це практично неможливим. Тоді батько Елізи, 66-річний Річард Джордано, запропонував ризикнути і зробити нижчу пропозицію, додавши до неї лист довжиною близько 900 слів. Про це пише New York Post.

У листі Еліза висловила глибоку повагу до праці колишнього власника, його зусиль з охорони природи і пообіцяла дбайливо продовжувати його справу. На подив сім'ї, пропозицію прийняли і 2022 року вони переїхали на нове місце.

Садиба розташована в районі Палмера, Аляска, і включала два будиночки, електростанцію, комору і території для утримання тварин. 160 акрів землі захищені природоохоронною угодою, а 40, що залишилися, доступні сім'ї для власних проєктів.

Відео дня

Переїзд збігся з непростим періодом. У пари вже була дворічна донька, а незабаром Еліза завагітніла другою дитиною. Освоєння автономного життя виявилося куди складнішим, ніж вони очікували.

"Перший рік ми постійно думали: "Що ми зробили?". Підключення до автономних джерел енергії виявилося дорогим і важким, але через три з половиною роки ми нарешті почали розуміти систему", — зізнається Еліза.

Садиба розташована в районі Палмера, Аляска Фото: SWNS

Сьогодні родина отримує енергію від 12 сонячних панелей, використовує дров'яну піч і газовий генератор узимку, а також активно розвиває город. Вони вже вирощують помідори, огірки, кабачки, брюссельську капусту, моркву, броколі та цвітну капусту.

Щоб забезпечити додатковий дохід, сім'я встановила крихітні будиночки для оренди, по 85-95 доларів (приблизно 4200 гривень) за ніч. Решту часу вони присвячують своєму великому проєкту, а саме поступовому переходу до повної автономності.

Еліза розповіла, що нинішній сезон став найпродуктивнішим для сім'ї.

"Цього року в нас був найкращий урожай. Ми все ще вчимося — клімат інший, літо довше, і деякі овочі доводиться вирощувати в теплиці", — зазначила вона.

Пара мріє, що вже наступного літа вони зможуть вирощувати власного лосося і полювати на лося, щоб мінімізувати залежність від магазинів.

Пара мріє, що вже наступного літа вони зможуть вирощувати власного лосося і полювати на лося Фото: SWNS

Еліза каже, що почуття, вкладені в лист колишньому власнику, виявилися щирою обіцянкою, яку вони виконують щодня.

"Ми захоплювалися його прихильністю до охорони природи і хотіли зберегти цю спадщину для майбутніх поколінь. Тепер ми будуємо життя, про яке давно мріяли", — додала американка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку змусили знести будинок, який вона побудувала для дочки. За словами Клер Бірч, вона вирішила замінити свій старий гараж невеликою прибудовою на одну спальню.

Також стало відомо, що Пара купила італійський особняк, навіть не глянувши на нього. Однак романтична мрія про будинок біля підніжжя Альп швидко перетворилася на майже трирічний марафон із проблем через ремонти, бюрократію та недобросовісних підрядників.