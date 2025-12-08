Пара "купила" будинок вартістю $1 млн, а потім дізналася гірку правду (фото)

Мешканка Сан-Франциско (США) Джей Джей Голлінгсворт була впевнена, що провернула угоду мрії. Вона разом із партнером купила будинок вартістю близько мільйона доларів лише за 25 тисяч.

Ділянку з адресою Кіркхем-стріт, 1926 виставили на аукціон як майно з несплаченими податками, і жінка разом із партнером Алемайеху Мерджіа виграла торги. Про це пише Realtor.com.

Але замість затишного будинку пара раптово стала власниками шматочка провулка, відомого в Google Maps як Dirt Alley — "Брудна алея". У документах ішлося не про житлову будівлю, а про перші 82 фути (приблизно 25 метрів) вузької смужки землі, непридатної для будівництва.

Уже пізніше американка виявила в офіційному повідомленні перший рядок, де прямо вказано, що на аукціон надходять ділянки, "непридатні для використання через розмір, розташування або інші умови".

Такі маленькі шматочки землі в Сан-Франциско часто купують під стоянку або невеликий сад. Саме тому влада попередила п'ять прилеглих домовласників. Усі листи містили карту ділянки та номер, що збігається з провулком. Але адреса "Кіркхем, 1926" виявилася для пари фатальним збігом, адже за нею був будинок навпроти, проданий 2024 року за суму, трохи більшу за 1 мільйон доларів.

Офіційні представники міста підкреслили, що документація була точною Фото: Realtor

Офіційні представники міста підкреслили, що документація була точною. Аманда Кан Фрід із місцевого податкового органу заявила, що учасникам торгів надали карти, чіткий опис і можливість ставити запитання до подання ставки.

"Уся нерухомість продається як є… Покупці зобов'язані розуміти, що саме вони купують… Усі продажі остаточні", — йдеться у попередженні казначейства на сайті.

Теоретично пара може домогтися скасування покупки. Однак, щоб угоду визнали недійсною, має проголосувати Рада спостерігачів Сан-Франциско. Але видання зазначає, що практика показує, що такі рішення вкрай рідкісні. Раніше скасували лише одну угоду і то в гучній справі про продаж міських тротуарів.

Поки ж пара залишається законними власниками "Брудної алеї" — ділянки землі, яка виглядає зовсім не як будинок мрії.

