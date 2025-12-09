Дівчина помітила секретну кнопку на старовинних дверях: секрет старовинного будинку (відео)

Мешканка Луїсвілла, штат Кентуккі (США), випадково розкрила "маленький домашній секрет", який 150 років ховався просто у неї перед очима.

У своєму вікторіанському будинку Мікаела Роуз знайшла секретну кнопку на старовинних дверях. Це відкриття перетворило звичайний ремонт на справжню пригоду. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Американка та її чоловік купили будинок у Старому Луїсвіллі восени. Район відомий найбільшою в США колекцією відреставрованих вікторіанських особняків, багато з яких зберігають несподівані деталі та механізми ще з часів постгромадянської епохи.

"Нашому будинку близько 150 років, можливо, навіть більше. Ми постійно знаходимо дрібні сюрпризи. Це частина його характеру", — розповіла Мікаела.

Серед таких сюрпризів були й масивні розсувні двері-"кишені", які можна засунути просто в стіну. Проте з моменту переїзду пара не могла нормально відчинити їх, адже вони застрягали та здавалися майже нефункціональними.

Сусід розкрив таємницю

Поворотний момент настав, коли пара запросила сусіда, який жив у цьому ж будинку 15 років. Він показав їм приховану кнопку в рамі, про існування якої Мікаела навіть не підозрювала.

При натисканні на кнопку з дверей висувалася маленька ручка, без якої їх було практично неможливо посунути.

"Ми й гадки не мали, що вона там взагалі є. Коли сусід показав нам кнопку, ми нарешті змогли відчинити двері, не пошкоджуючи їх. Я була щиро вражена і навіть відчула полегшення", — зізналася вона.

Мікаела поділилася знахідкою в TikTok, де розповіла, як довго намагалася впоратися з дверима сама. Відео швидко зібрало перегляди, а тема прихованих функцій старовинних будинків виявилася напрочуд популярною.

"Сподіваюся, це надихне інших уважніше дивитися на свої будинки. Іноді історія ховається в найменших деталях", — додала американка.

